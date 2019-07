Diretta Palio di Siena 2019/ Streaming video Rai: orario e programma (2 luglio)

PALIO DI SIENA 2 LUGLIO 2019: LA GARA

E’ arrivato il grande momento del Palio di Siena 2019: indicativamente alle ore 19:30 i cavalli saranno chiamati al Canape, secondo l’ordine stabilito, e inizieranno la procedura di partenza per determinare nei tre giri di Piazza del Campo chi porterà a casa il Drappellone nella corsa dedicata alla Madonna di Provenzano. La giornata però inizierà già dalla prima mattina: alle ore 9:00 infatti è in programma la Provaccia, l’ultima prova prima della gara vera e propria; sappiamo anche quali saranno le dieci contrade che parteciperanno – a estrazione, ogni volta dunque ce ne sono alcune che non gareggiano – ed è davvero tutto pronto per assistere allo spettacolo, ricordando che tra 45 giorni si correrà il secondo Palio di Siena che sarà quello dedicato all’Assunta.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL PALIO DI SIENA 2019

La diretta tv del Palio di Siena 2019 sarà trasmesso dalla televisione di stato, e dunque rappresenterà un appuntamento in chiaro per tutti: Rai Due si collegherà con Piazza del Campo verso le ore 18:50 seguendo tutte le procedure di inizio della corsa, e ovviamente rimanendo collegata fino al termine della carriera. Chi volesse seguire il Palio di Siena 2019 in mobilità potrà farlo dotandosi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e rivolgendosi al sito www.raiplay.it per la diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PALIO DI SIENA 2 LUGLIO 2019: IL CONTESTO

Dunque il Palio di Siena 2019 è ormai dietro l’angolo: si tratta del quarto giorno che anima Piazza del Campo e la città toscana, in un rituale che prosegue ormai da lunghissimo tempo. Le origini della carriera si fanno risalire addirittura al 1200, anche se poi i primi documenti ufficiali fanno riferimento al Seicento quando la corsa è stata trasferita a Piazza del Campo. Il primo Palio registrato agli atti è quello del 1644, e si corse il 14 luglio in onore del compleanno del Granduca di Toscana Ferdinando II de’ Medici: vinse l’Oca, ma il suo successo fu ufficializzato soltanto 250 anni più tardi. E’ soltanto nel 1651 invece che la corsa è stata indetta nella giornata del 2 luglio; dobbiamo invece arrivare al 1689 per la prima carriera del 16 agosto, e questo secondo Palio (quello dell’Assunta) non sempre è stato corso nei primi anni del XVII secolo. Si cerca il successore della Tartuca, che aveva vinto il Palio straordinario dello scorso 20 ottobre: questa contrada non potrà tuttavia fare il bis perchè non è stata sorteggiata per partecipare alla carriera che scatterà tra poche ore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA