DIRETTA PALIO DI SIENA 2022/ Video streaming La7: effettuate le batterie del mattino

DIRETTA PALIO DI SIENA 2022: L’ESITO DELLE BATTERIE

È ufficialmente iniziato il Palio di Siena 2022: la mattina del primo giorno è dedicata alla tratta, come sappiamo. Le cinque batterie si svolgono su Piazza del Campo, e servono per testare i cavalli che poi saranno assegnati alle dieci contrade partecipanti alla presenza dei capitani. Ricordiamo, a proposito, che le contrade che correranno la carriera del 2 luglio (dedicata alla Madonna di Provenzano) sono Bruco, Chiocciola, Civetta, Drago, Istrice, Leocorno, Lupa, Pantera, Torre e Valdimontone; per quanto riguarda le batterie, la prima è stata vinta da Viso d’Angelo che è un cavallo che aveva già destato ottime sensazioni in provincia, e che ha comandato dall’inizio alla fine con il fantino Michel Putzu.

Nella seconda batteria si è registrata la caduta di Mattia Chiavassa scalzato da Symposyum, alla fine vittoria per Vitzichesu con il fantino Alessio Giannetti. Abbiamo poi avuto la terza batteria: qui fotofinish tra Tout Beau e Volpino, mentre i due cavalli più attesi, Violenta e Schietta, non sono riusciti a imporsi. Nella quarta batteria invece vittoria per Zio Rosas, che al Casato ha messo il naso davanti superando Zenis e ha saputo mantenere la sua leadership fino al traguardo. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PALIO DI SIENA 2022 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

C’è una novità per quanto riguarda la diretta tv del Palio di Siena 2022: non sarà più la televisione di stato a trasmettere l’evento, ma gli appassionati potranno comunque seguire le immagini che verranno fornite da La7. Sarà quindi, anche quest’anno, un appuntamento in chiaro; resta da capire se anche i giorni che precedono la carriera godranno della diretta tv, in ogni caso possiamo anticipare che, in assenza di un televisore, sarà possibile avvalersi del servizio di diretta streaming video che non comporta costi aggiuntivi, e che sarà accessibile visitando il sito www.la7.it con dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PALIO DI SIENA 2022: OGGI TRATTA E PRIMA PROVA!

Finalmente è Palio di Siena 2022: dopo tre anni dall’ultima volta – con vittorie di Giraffa e Selva, rispettivamente – torna la grande tradizione delle carriere nella città toscana. Stiamo parlando in questo caso della gara dedicata alla Madonna di Provenzano, quella del 2 luglio; a metà agosto invece avremo la carriera dell’Assunta, ma chiaramente ne discuteremo a tempo debito. Intanto per la diretta del Palio di Siena 2022 dobbiamo dire che mercoledì 29 giugno gli appuntamenti saranno due: alle ore 9:00 la tratta, alle ore 19:00 invece la prima prova, secondo un percorso tradizionale e ben definito.

Il Palio di Siena 2022 dunque sta per tornare a farci compagnia: naturalmente conosciamo bene l’importanza che questo evento riveste per la città e non solo, si tratta di una corsa pluricentenaria che nel corso degli anni ha assunto sempre più importanza (attirando su di sé anche polemiche) e che non ha mai smesso di entusiasmare e scandire la nostra estate. Nelle ultime due stagioni il Covid ha posto un freno: non si gareggia dal 2019 e anche per questo l’hype che circonda la carriera, a cominciare da quella della Madonna di Provenzano, è ai massimi livelli. Noi ora andiamo a presentare la diretta del Palio di Siena 2022 per mercoledì 29 giugno…

DIRETTA PALIO DI SIENA 2022: IL PROGRAMMA DEL PRIMO GIORNO

Ci avviciniamo dunque a grandi passi alla diretta del Palio di Siena 2022. La corsa dedicata alla Madonna di Provenzano sarà sabato 2 luglio, ma nei giorni precedenti ovviamente ci saranno le varie prove e i momenti che scandiranno i passi verso la carriera. Si comincia con la tratta: momento importante, perché qui i cavalli vengono sorteggiati e assegnati alle rispettive contrade, ed è anche l’evento che di fatto apre ufficialmente i giorni dedicati al Palio di Siena, anche se da questo punto di vista bisogna dire che già la scorsa domenica è stato svelato il Drappellone, che ogni anno viene realizzato da un artista diverso e sarà consegnato alla contrada vincitrice.

Come detto poi, nel tardo pomeriggio avremo la prima prova: qui di fatto c’è poco da dire, nel senso che i cavalli e i fantini saranno in Piazza del Campo per la prima volta nel corso di questi giorni e si cimenteranno nei tre giri tradizionali, cominciando a prendere confidenza con la carriera (soprattutto, i fantini dovranno “conoscere” il loro cavallo e questo è un particolare abbastanza importante ai fini dell’esito). Non vediamo dunque l’ora di scoprire quello che succederà nella diretta del Palio di Siena 2022, siamo solo al primo giorno ma le emozioni ci accompagneranno già in questo mercoledì 29 giugno…











