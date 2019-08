Vincitore Palio di Siena 16 agosto 2019/ Chi è? Contrada e fantino, i favoriti

Chi sarà il vincitore del Palio di Siena 2019 che tra poche ore sarà disputato come da tradizione in Piazza del Campo in onore alla Madonna Assunta? Stasera sapremo chi iscriverà il proprio nome nell’albo d’oro del Palio di Siena, intanto dobbiamo ricordare naturalmente che pure alla corsa di oggi, 16 agosto 2019, parteciperanno solamente 10 delle 17 Contrade della città di Siena. Il meccanismo è piuttosto semplice: partecipano di diritto le sette Contrade che non avevano disputato il Palio del 16 agosto un anno fa più tre sorteggiate fra le dieci in gara esattamente 365 giorni fa. Avremo dunque in gara oggi: Torre, Chiocciola, Pantera, Bruco, Aquila, Selva, Istrice, Onda, Oca e Drago. Ricordiamo inoltre che vincerà il Palio di Siena il cavallo che per primo taglierà il traguardo al termine dei tre giri in Piazza del Campo, anche se scosso, cioè che dovesse arrivare al traguardo senza fantino. Tra di loro alcuni nomi illustri, che hanno fatto la storia del Palio di Siena negli ultimi anni: tra loro citiamo Luigi Bruschelli detto Trecciolino, Jonatan Bartoletti detto Scompiglio, Giovanni Atzeni detto Tittia, Andrea Mari detto Brio e, ultimi aggiunti fra i vincitori, Carlo Sanna detto Brigante e Andrea Coghe detto Tempesta.

VINCITORE PALIO DI SIENA 2019: I POSSIBILI FAVORITI

Parlare dei possibili favoriti come vincitore del Palio di Siena è sempre un esercizio molto complicato, perché questa è una corsa che spesso sfugge ad ogni logica e nella quale le variabili da prendere in considerazione sono davvero tantissime. Possiamo dire che al momento dell’assegnazione dei cavalli alle Contrade in gara hanno certamente esultato i contradaioli della Torre per Violenta da Clodia, quelli della Selva per Remorex, dell’Istrice per Oppio e dell’Onda per Porto Alabe. Proprio l’Istrice ha dominato le prove, vincendo entrambe quelle disputate ieri (compresa la sempre attesissima Prova Generale) e pure la Provaccia di questa mattina, dunque metteremmo proprio l’Istrice in pole position, pur con tutte le cautele del caso. Quanto invece alle ultime Contrade che hanno vinto il Palio di Siena, tale onore è toccato alla Giraffa il 2 luglio di quest’anno e alla lupa invece nello scorso Palio dell’Assunta, il 16 agosto 2018. Nessuna delle due tuttavia sarà in gara oggi, dunque oggi chi andrà a dare loro il cambio nell’albo d’oro?

