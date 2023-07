Diretta Palio di Siena 2023/ Streaming video e tv, orari e programma delle prove (oggi sabato 1° luglio)

DIRETTA PALIO DI SIENA 2023: OGGI LA PROVA GENERALE!

Entra sempre più nel vivo il Palio di Siena 2023: oggi sabato 1° luglio nella città toscana è infatti ormai l’ultimo giorno di avvicinamento al primo Palio di Siena annuale, cioè quello dedicato alla Madonna di Provenzano domani, domenica 2 luglio. Di conseguenza, questo significa che oggi sarà il giorno della quarta e della quinta prova, quest’ultima certamente ben più nota come prova generale. Cominciamo dunque subito a ricordare il programma di massima di questi due appuntamenti che caratterizzano la diretta del Palio di Siena 2023 oggi, con l’attesa che cresce sempre di più e anche tanti altri eventi che impreziosiscono la vigilia.

Alle ore 9.00 del mattino scatterà la quarta prova, con ingresso al canape che (come sempre al mattino) sarà nell’ordine inverso rispetto a quello d’estrazione, che si utilizza invece nelle prove serali. Da notare inoltre che la numerazione non cambia, nonostante ieri la terza prova sia stata cancellata per maltempo. Portiamoci allora poi proprio verso la serata, per la precisione alle ore 19.45, quando sarà invece in programma la prova generale, così come è universalmente conosciuta la quinta prova verso il Palio di Siena 2023. In questo caso, l’ingresso al canape avverrà secondo l’ordine di estrazione avvenuto nell’assegnazione dei cavalli.

PALIO DI SIENA 2023 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

Per il secondo anno consecutivo, la diretta tv del Palio di Siena 2023 non sarà più garantita dalla televisione di stato, bensì sarà La7 (naturalmente tasto 7 del telecomando) a trasmettere l’evento, anche se questo vale per l’evento del 2 luglio e non per i giorni precedenti. Domenica sarà possibile avvalersi del servizio di diretta streaming video del Palio di Siena 2023 che non comporta costi aggiuntivi, e che sarà accessibile visitando il sito www.la7.it con dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone. Per ora, ricordiamo che tutte le informazioni utili saranno disponibili anche tramite il sito del Comune di Siena nella sezione dedicata al Palio e poi naturalmente sul sito ufficiale www.ilpalio.org.

DIRETTA PALIO DI SIENA 2023: IL PROGRAMMA DEL TERZO GIORNO

Ci avviciniamo dunque a grandi passi alla diretta del Palio di Siena 2023. La corsa dedicata alla Madonna di Provenzano sarà domani, domenica 2 luglio, ma nei giorni precedenti ovviamente ci sono le varie prove e i momenti che scandiranno i passi verso la carriera e la vigilia è particolarmente ricca di questi eventi sempre così ricchi di fascino e che rendono il Palio di Siena un evento unico al mondo. Si parla infatti di “Quattro giorni” del Palio di Siena, scopriamo allora altri momenti salienti del giorno della vigilia, oltre naturalmente alle due prove già citate.

La prova generale ha un fascino speciale rispetto a tutte le altre, perché ha un cerimoniale che la rende molto simile alla carriera del giorno successivo: il primo scoppio del mortaretto sarà alle ore 18.45, l’inizio dello sgombero alle ore 19.15 e l’uscita dal Cortile del Podestà alle ore 19.45. Prima della prova, la tradizionale carica dei Carabinieri a cavallo, in ricordo della carica di Pastrengo del 1848. Quando poi la diretta del Palio di Siena 2023 per la giornata di oggi sarà terminata, avremo la cena “della prova generale” in tutte le 10 contrade che partecipano a questa edizione del Palio, nella quale dirigenti, contradaioli, ospiti e anche turisti si riuniscono a cena in onore dei protagonisti della giostra.











