Diretta Palio di Siena 2023/ Streaming video tv: tratta e prima prova, orario e risultato (giovedì 29 giugno)

DIRETTA PALIO DI SIENA 2023: TRATTA E PRIMA PROVA

Giovedì 29 giugno è di nuovo tempo di parlare della diretta del Palio di Siena 2023: il grande appuntamento come noto sarà quello di domenica 2 luglio, ma la Carriera dedicata alla Madonna di Provenzano ha ovviamente le sue fasi preliminari e, come da tradizione, si parte oggi con la tratta (alle ore 9:00) e la prima prova (alle ore 19:45). Riepiloghiamo allora questa giornata, spiegando che la tratta è stata introdotta già nei primissimi anni del Palio di Siena (parliamo dunque di XVII secolo) ed è il momento nel quale i cavalli vengono assegnati alle varie contrade, un procedimento che può sembrare “banale” ma che invece riveste enorme importanza.

In serata invece si corre la prima prova: questa, così come le altre che poi seguiranno, non ha un valore ufficiale ma serve comunque a valutare la condizione dei cavalli e farà sì che questi prendano confidenza con Piazza del Campo, oltre ovviamente al fatto che anche i fantini dovranno imparare a conoscere le loro cavalcature entro il giorno in cui si correrà la Carriera. Come sempre, la diretta del Palio di Siena 2023 è attesissima: non soltanto da chi è direttamente interessato, ma anche dagli appassionati perché questo evento, certamente tra i più antichi e tradizionali al mondo, nel corso dei secoli è diventato come un momento che scandisce il tempo. Dunque, vedremo quello che succederà oggi…

DIRETTA PALIO DI SIENA 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’EVENTO

Per quanto riguarda la diretta tv del Palio di Siena 2023, dobbiamo dire che già dallo scorso anno i diritti sono passati a La7; tuttavia questa emittente trasmetterà soltanto la Carriera – in questo caso dedicata alla Madonna di Provenzano – del prossimo 2 luglio. Di conseguenza, e salvo variazioni di palinsesto, almeno la prima prova dovrebbe essere appannaggio di Canale 3, che trovate al numero 84 del telecomando ed è una televisione locale, che permetterà anche di seguire il Palio di Siena 2023 in diretta streaming video visitando il sito canale3.tv. Le informazioni utili sul Palio di Siena 2023 le potrete invece consultare sul portale ufficiale www.ilpalio.org.

DIRETTA PALIO DI SIENA 2023: IL CONTESTO

Ci avviciniamo allora alla diretta del Palio di Siena 2023 parlando specificamente della tratta, che sarà appunto il momento con cui ufficialmente verrà dato il via al percorso che condurrà alla Carriera del 2 luglio, dedicata alla Madonna di Provenzano. L’introduzione di questo momento risale al 1676: prima, ciascuna contrada doveva procurarsi il proprio cavallo ma poi, nel tentativo di equilibrare le possibilità di vittoria, i cavalli selezionati dalle contrade venivano estratti a sorte e associati appunto alla contrada. L’estrazione avveniva al prato di Camollia, appena fuori dalle mura di Siena.

C’era anche una prova che, da Palazzo Diavoli alla chiesa di San Bernardino all’Antiporto, aveva il compito di scartare il cavallo che fosse arrivato primo e quello che avesse terminato in ultima posizione. Come detto, il cavallo nella diretta del Palio di Siena 2023 ha un’importanza nient’affatto secondaria: infatti, sempre in quegli anni è nata un’altra trazione legata alla Carriera, vale a dire quella di far partecipare (si fa per dire) il cavallo vincitore del Palio di Siena al Te Deum di ringraziamento – insieme al suo fantino – presso la collegiata di Santa Maria in Provenzano. Insomma: qui nulla è lasciato al caso…











