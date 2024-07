DIRETTA PALIO DI SIENA 2024/ Video streaming La7: terzo rinvio nel XXI secolo (Madonna Provenzano, 3 luglio)

DIRETTA PALIO DI SIENA 2024: GLI ULTIMI RINVII

Ci avviciniamo alla diretta del Palio di Siena 2024, e allora possiamo ricordare che questa carriera dedicata alla Madonna di Provenzano non è la prima che viene rinviata per pioggia. Anzi: questa è la terza volta nel terzo millennio, le altre due avevano riguardato la carriera dell’Assunta e quindi quella del 16 agosto. Abbiamo già detto che due anni fa il Palio di Siena si era disputato il 17 agosto, e lo aveva vinto il Leocorno; per trovare l’altro rinvio dobbiamo invece tornare alla carriera dell’Assunta del 2015, e in quel caso la vittoria aveva sorriso alla Selva. Qual è la curiosità? Semplice: in entrambe le occasioni, il fantino che ha vinto il Palio di Siena è stato Giovanni Atzeni.

Palio di Siena 3 luglio 2024 rimandato per pioggia?/ Previsioni meteo: area instabile al Centro-Nord Italia

Certo non si tratta di un episodio clamoroso visto che Tittia si è imposto in ben dieci occasioni, ma comunque la coincidenza c’è; erano diversi i cavalli (Polonski nel primo caso, Violenta da Clodia nel secondo) ma uguale il fantino. Tittia sarà al via del Palio di Siena 2024 e allora spera nella cabala la contrada dell’Oca, che peraltro è anche quella che ha vinto la carriera dello scorso 16 agosto e dunque farebbe doppietta, una cosa che non succede dal 2016 quando la Lupa aveva vinto entrambi i Palii di Siena di quell’anno, sempre con Jonatan Bartoletti detto Scompiglio come fantino. (agg. di Claudio Franceschini)

Chi è il vincitore Palio di Siena 2024?/ Contrada e fantino: oggi 3 luglio il recupero della Carriera

COME VEDERE IL PALIO DI SIENA 2024 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Va ricordato che anche per stasera la diretta tv del Palio di Siena 2024 sarà affidata a La7: il canale è naturalmente disponibile in chiaro e la telecronaca dovrebbe essere nuovamente affidata a Pierluigi Pardo e Giovanni Mazzini. Come informazione aggiuntiva possiamo dire che alla carriera della Madonna di Provenzano si potrà accedere anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e semplicemente visitando il sito dell’emittente, che trovate all’indirizzo www.la7.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL PALIO DI SIENA 2024

Come vedere Palio di Siena 2024 in streaming video tv oggi 3 luglio/ Orario dopo il rinvio, ancora a rischio?

PALIO DI SIENA 2024: CI SI RIPROVA STASERA!

Ci si riprova in piazza del Campo: la diretta del Palio di Siena 2024 per la Madonna di Provenzano, salvo nuovi imprevisti, si correrà mercoledì 3 luglio, a partire dalle ore 19:30. Perché? Presto detto: la partenza è stata rinviata perché i cavalli non si sono allineati correttamente ai canapi, nel frattempo la pioggia ha aumentato di intensità e così alla fine l’unica soluzione possibile è stata quella di esporre la bandiera verde, che significa annullamento della corsa e rinvio alla giornata seguente. Dunque, stasera: l’orario rimane lo stesso, le 19:30.

Tra le altre cose bisogna dire che la cerimonia di presentazione, quella con la sfilata delle dieci contrade partecipanti, era regolarmente andata in scena: per questo motivo ovviamente non sarà ripetuta oggi, ma quando ci si assieperà in piazza del Campo l’unico evento sarà la carriera, e dunque la diretta del Palio di Siena 2024 vivrà soltanto della corsa nella speranza, naturalmente, che finalmente si riesca a completare questa attesissima carriera, e che non si debba andare incontro a un ulteriore rinvio. Staremo a vedere cosa succederà tra poche ore…

DIRETTA PALIO DI SIENA 2024: LA PIOGGIA HA RINVIATO LA CARRIERA

Dunque la diretta del Palio di Siena 2024 riprende stasera: la carriera dedicata alla Madonna di Provenzano si corre il 3 luglio e non il 2, a causa della pioggia caduta ieri sera su piazza del Campo. Bisogna infatti ricordare che con tali condizioni atmosferiche non si gareggia: davvero troppo pericoloso per cavalli, fantini e forse anche pubblico, considerato anche quanto sia stretto il percorso da affrontare. Naturalmente non è la prima volta in cui il Palio di Siena viene rinviato; del resto, sicuramente non sarà nemmeno l’ultima.

La più recente tra l’altro è andata in scena solo due anni fa: era il Palio di Siena dell’Assunta, quello del 16 agosto che però era stato disputato la sera seguente. Possiamo anche citare il fatto che la carriera viene posticipata e corsa, a differenza di quanto accade con le prove che, in caso di maltempo, vengono cancellate per non essere più recuperate, anche perché non ci sarebbe proprio il tempo materiale per farlo; qui era accaduto l’anno scorso che una bomba d’acqua colpisse la città toscana nei giorni delle prove del Palio di Siena, adesso però la speranza è che stasera si riesca a gareggiare.











© RIPRODUZIONE RISERVATA