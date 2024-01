DIRETTA PANATHINAIKOS MILANO/ Video streaming tv: Jerian Grant è uno degli ex (Eurolega, 31 gennaio 2024)

DIRETTA PANATHINAIKOS MILANO: L’EX

Abbiamo già visto che la diretta di Panathinaikos Milano ci presenta anche un ex: l’esperienza di Jerian Grant con l’Olimpia è durata una sola stagione ma ha comunque portato in dote scudetto e Coppa Italia. Per lui comunque un ruolo marginale: in Eurolega quest’anno sta giocando il doppio dei minuti rispetto a Milano, dove in 26 gare aveva chiuso con 2,8 punti di media. Era stato però un trampolino in Europa: Grant aveva già giocato in Grecia con il Promitheas, con il Turk Telekom Ankara l’anno scorso ha raggiunto la finale di Eurocup e di questa competizione è stato anche MVP, ovviamente venendo inserito nel miglior quintetto.

Ricordiamo che Grant è stato diciannovesima scelta assoluta al draft NBA 2015: selezionato da Washington, è stato ceduto ad Atlanta e poi immediatamente a New York, dopo una sola stagione il passaggio a Chicago dove ha avuto un buon biennio, concluso però con un’eliminazione al primo turno dei playoff (per mano di Boston) in cui Grant ha tirato male dall’arco. L’anno seguente il trasferimento a Orlando, quindi Cina e D-League con una breve apparizione a quegli Wizards che lo avevano portato in NBA; oggi con il Panathinaikos in Eurolega Jerian Grant segna 8,9 punti per gara con 3,9 assist e 1,8 recuperi, ma è soprattutto uno specialista dalla lunga distanza con un ottimo 46,2%. (agg. di Claudio Franceschini)

PANATHINAIKOS MILANO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ancora una volta la diretta tv di Panathinaikos Milano sarà trasmessa dai canali della televisione satellitare: Sky Sport fornisce tutte le partite di Eurolega delle due italiane e non fa eccezione questa, che come di consueto potrà essere seguita anche in diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – grazie all’applicazione Sky Go, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordando che le partite di Eurolega di cui sopra sono anche sulla piattaforma DAZN, sempre per gli abbonati, possiamo aggiungere che sul sito ufficiale del torneo, www.euroleaguebasketball.net/euroleague, troverete tutte le informazioni utili sul match come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

PANATHINAIKOS MILANO: TRASFERTA TOSTISSIMA!

Panathinaikos Milano è in diretta dall’Oaka Altion di Atene, alle ore 20:15 di mercoledì 31 gennaio: si gioca per la 24^ giornata di basket Eurolega 2023-2024 ed è la prima di due partite settimanali per l’Olimpia, che affronterà due trasferte toste visto che venerdì sarà a Istanbul contro l’Anadolu Efes, realtà in crescita e che sta puntando il play in. Milano però arriva da un bel risultato, la vittoria contro il Barcellona che ha ridato fiato per andare a prendersi almeno una posizione tra la settima e la decima, che garantirebbe i turni di spareggio per poi entrare nel tabellone dei playoff di Eurolega.

L’Olimpia, che in campionato ha invece battuto Sassari confermando il quarto posto in classifica, ci crede ma stasera dovrà stare attenta: il Panathinaikos è una delle squadre più in forma del momento, vero che settimana scorsa ha perso a Tel Aviv ma arrivava da quattro vittorie consecutive e ha vinto otto delle ultime dieci, una serie che l’ha portato a prendersi la quarta posizione inseguendo concretamente le prime due. Vedremo allora cosa succederà nel corso della diretta di Panathinaikos Milano, mentre aspettiamo che si giochi entriamo maggiormente nel merito della partita.

DIRETTA PANATHINAIKOS MILANO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Panathinaikos Milano è certamente tosta: i greci sono ripartiti con grandi ambizioni in estate, hanno firmato coach Ergin Ataman che ha vinto due volte in fila l’Eurolega e messo sotto contratto elementi di grande esperienza come Kostas Sloukas, Jerian Grant (un ex) e Kendrick Nunn che ha giocato a buoni livelli in NBA, oltre a Juancho Hernangomez e quel Mathias Lessort che l’anno scorso è finito nel primo quintetto di Eurolega, grazie a una straripante stagione con il Partizan con cui ha sfiorato la Final Four.

Insomma: il Panathinaikos è una squadra da temere, soprattutto quando gioca all’Oaka Altion: non è certamente sconosciuto il fatto che l’arena di Atene sia una delle più calde in Europa e nel mondo, di conseguenza anche l’atmosfera potrebbe giocare la sua parte. L’Olimpia Milano comunque sa di avere una bella possibilità, perché come detto la vittoria contro il Barcellona ha rimesso benzina nel motore: in undici giornate di regular season può succedere ancora di tutto, vincere questa sera questa partita esterna sarebbe un gran bel colpo ma questo lo scopriremo solo tra qualche ora, quando finalmente potremo dare il via alla diretta di Panathinaikos Milano.











