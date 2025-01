DIRETTA PANATHINAIKOS VIRTUS BOLOGNA: LA V NERA IN GRECIA

Speciale inizio del nuovo anno con la diretta Panathinaikos Virtus Bologna, che ci farà compagnia dalle ore 20.15 di questa sera, venerdì 3 gennaio 2025, per la diciannovesima giornata della Eurolega di basket. Si giocherà naturalmente ad Atene all’Oaka Altion, casa del Panathinaikos che viaggia a ritmi alti, grazie a undici vittorie e sette sconfitte nelle precedenti diciotto giornate e anche a una striscia aperta di tre successi consecutivi con la quale gli ellenici si presenteranno alla diretta Panathinaikos Virtus Bologna.

Video Virtus Bologna Scafati (97-71)/ Sintesi e highlights: Gray non basta! (Lega A basket, 29 dicembre 2024)

Lo stato di forma però è finalmente positivo anche per la V Nera, dal momento che la Virtus Segafredo Bologna ha vinto tre delle ultime quattro partite giocate, un bottino davvero pregevole specie se si pensa che i successi sono in tutto cinque. La posizione in classifica resta pessima, ma non ha nemmeno molto senso pensarci: è meglio ragionare partita per partita, cercando di conquistare altre vittorie per poi calcolare più avanti se la rimonta sarà possibile. Intanto stasera sarà difficile, ma una vittoria nella diretta Panathinaikos Virtus Bologna potrebbe davvero valere la svolta…

DIRETTA/ Virtus Bologna Scafati (risultato finale 97-71): sconfitta della Givova (29 dicembre 2024 basket A1)

PANATHINAIKOS VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE

Magari in un periodo festivo qualche tifoso della Virtus si sarà concesso una vacanza ad Atene con partita di Eurolega compresa, ma la diretta Panathinaikos Virtus Bologna in tv, che sarà garantita tramite abbonamento sui canali di Sky Sport, resta naturalmente il punto di riferimento fondamentale. Per seguire il match di Eurolega ci si potrà avvalere anche della diretta Panathinaikos Virtus Bologna in streaming video, con l’applicazione Sky Go, Now Tv, oppure anche tramite abbonamento alla piattaforma DAZN.

DIRETTA PANATHINAIKOS VIRTUS BOLOGNA: UN TENTATIVO DI RIMONTA?

Abbiamo allora visto che ci sono punti di contatto e anche profonde differenze verso la diretta Panathinaikos Virtus Bologna. Le differenza sono naturalmente nel rendimento complessivo, perché l’Eurolega dei greci è stata fino a questo momento davvero ottima, mentre la Virtus ha praticamente sempre navigato nei bassifondi. Le similitudini sono invece nel momento di forma attuale, che è di nuovo ottimo per il Panathinaikos ma finalmente all’altezza del massimo torneo europeo anche per la Virtus Bologna, che dalla vittoria sul filo di lana sul campo del Baskonia ha cambiato passo.

DIRETTA/ Virtus Bologna Villeurbanne (risultato finale 83-69): vittoria comoda in Eurolega (27 dicembre 2024)

Va detto che pure in precedenza la Virtus aveva fatto quasi sempre tutto “benino”, ma collezionando una serie di sconfitte di misura che l’avevano inchiodato sul fondo. In Spagna finalmente un epilogo in volata è stato felice, poi Marco Belinelli e compagni hanno sfruttato al meglio il doppio turno casalingo a cavallo del Natale, vincendo prima contro il Barcellona e poi anche contro il Villeurbanne. Oggi il livello di difficoltà si alza ancora, ma c’è poco da perdere: una vittoria nella diretta Panathinaikos Virtus Bologna potrebbe valere per gli ospiti una svolta alla loro intera stagione europea…