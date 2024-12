DIRETTA VIRTUS BOLOGNA VILLEURBANNE: TESTA A TESTA

Mentre aspettiamo la diretta Virtus Bologna Villeurbanne, possiamo accennare qualcosa su una partita che non sarà magari una grande classica del basket europeo, ma in questo secolo si è già giocata per ben sette volte, con un leggero vantaggio per la Virtus grazie a quattro vittorie a fronte di tre sconfitte. Le prime due partite sono ormai datate, perché risalgono alla stagione 2002-2003, quando ci fu curiosamente un doppio successo in trasferta: 84-88 per i francesi a Bologna e rivincita oltralpe per 74-88 da parte della Virtus.

Diretta/ Trento Virtus Bologna (risultato finale 87-79): l'Aquila mantiene il primato! (22 dicembre 2024)

Le altre cinque partite sono invece decisamente più recenti, dal 2022 in poi, ma inizialmente era proseguita la striscia di successi esterni, con una vittoria del Villeurbanne a Bologna ma anche due affermazioni della Virtus in Francia. Il 18 gennaio scorso finalmente ecco una vittoria casalinga, 73-63 della Virtus nel capoluogo emiliano, ma nel match d’andata della attuale stagione di Eurolega anche il Villeurbanne ha fatto festa davanti ai propri tifosi con un tirato 87-85 che risale alla partita disputata il 10 ottobre scorso presso l’Astroballe. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Virtus Bologna Barcellona (risultato finale 85-81): Cordinier ne mette 24! Eurolega 20 dicembre 2024

VIRTUS BOLOGNA VILLEURBANNE STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE

In questi giorni dall’atmosfera festiva andare al palazzetto può essere ancora più bello del solito, ma naturalmente è doveroso ricordare anche la diretta Virtus Bologna Villeurbanne in tv, che sarà garantita tramite abbonamento sui canali di Sky Sport. Le indicazioni per seguire il match di Eurolega sono le consuete anche per la diretta streaming video, cioè l’applicazione Sky Go oppure Now Tv, ma pure la piattaforma DAZN trasmetterà la partita.

VINCERE PER SPERARE

Con la diretta Virtus Bologna Villeurbanne inizia il girone di ritorno nella stagione regolare di Eurolega per gli emiliani e i transalpini: si supera il giro di boa alle ore 20.30 di questa sera, venerdì 27 dicembre 2024, naturalmente presso la Virtus Segafredo Arena del capoluogo emiliano. Sappiamo molto bene che purtroppo finora il cammino è stato molto deludente per la squadra ora affidata a Dusko Ivanovic, che infatti ha vinto solo quattro volte: eppure due successi nelle ultime tre dicono che per la Virtus Bologna ci potrebbe essere ancora speranza, naturalmente da rafforzare in questa diretta Virtus Bologna Villeurbanne.

DIRETTA/ Olympiakos Virtus Bologna (risultato finale 87-77): Vezenkov 25 punti (18 dicembre 2024)

La vittoria di venerdì scorso contro il Barcellona è stata sicuramente una grande iniezione di fiducia, ma attenzione perché l’ASVEL Villeurbanne non fa eccezione in questo periodo di straordinaria crescita del basket francese a livello di club. Non sarà ai livelli di Paris e Monaco che addirittura svettano nelle primissime posizioni, ma con otto vittorie è comunque in piena corsa per la qualificazione ai playoff dopo anni nei quali invece i transalpini erano stati in genere comprimari. Proprio per questo motivo tuttavia una vittoria sarebbe ancora più preziosa: non vediamo l’ora di seguire la diretta Virtus Bologna Villeurbanne…

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA VILLEURBANNE: DUE SQUADRE IN CRESCITA

Fatte le debite proporzioni, potremmo presentare la diretta Virtus Bologna Villeurbanne come la partita fra due squadre in crescita. Certo, siamo consapevoli che per la Virtus Bologna questa definizione potrebbe essere un eccesso di ottimismo, però per una squadra che aveva vinto solamente due volte nelle quattordici giornate è stato sicuramente un bel balzo in avanti ottenere lo stesso numero di successi nello spazio di tre partite. Per tenere viva la speranza bisogna “solo” proseguire così, senza fare calcoli: chiudere l’anno solare con un’altra vittoria sarebbe naturalmente fondamentale.

Abbiamo però già detto che il Villeurbanne sta diventando un avversario scomodo per chiunque: in un certo senso i transalpini potrebbero essere l’esempio da seguire, perché dopo due sole vittorie nelle prime nove giornate, sebbene una fosse arrivata proprio nell’andata contro la Virtus, era davvero difficile immaginare un ruolo da protagonista per chi era 2-7. Da quel momento in poi, tuttavia, l’ASVEL ha vinto sei partite su otto e in questo momento si presenta a Bologna con una striscia di tre vittorie consecutive aperta. Ecco allora che sarà davvero intrigante la diretta Virtus Bologna Villeurbanne…