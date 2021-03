Diretta parallelo a squadre Lenzerheide/ Streaming video Rai: gara di “esibizione”

RETTA PARALLELO A SQUADRE LENZERHEIDE: GIORNATA DI “RIPOSO”

Oggi le Finali della Coppa del Mondo di sci ci proporranno una giornata di sostanziale riposo, anche se comunque riempita con la diretta del parallelo a squadre di Lenzerheide. Si tratta del medesimo genere di gara che vediamo anche da qualche anno a questa parte ad Olimpiadi e Mondiali, con la differenza che in quei contesti viene nobilitata appunto dall’assegnazione di titoli e medaglie, mentre nel contesto delle Finali di Coppa del Mondo un parallelo a squadre ha sinceramente davvero poco da dire. Chi avrà ancora qualcosa da giocarsi tra domani e dopodomani nelle ultime gare individuali di certo non si prenderà i rischi insiti al parallelo, chi invece aveva il mirino puntato sulle gare veloci magari è pure già tornato a casa e per essere sinceri nel contesto di una settimana tormentata dal maltempo a Lenzerheide sarebbe un peccato se dopo avere annullato gare prestigiose oggi si gareggiasse nel parallelo a squadre perché per regolamento alle Finali una gara cancellata non può essere recuperata nei giorni seguenti – anche se ciò ha aiutato Sofia Goggia a vincere una meritatissima Coppa di discesa. Tutto questo premesso, scopriamo comunque le informazioni utili per seguire la diretta del parallelo a squadre di Lenzerheide.

Super-G femminile Lenzerheide cancellato/ Troppa nebbia: coppa a Lara Gut Behrami

DIRETTA PARALLELO A SQUADRE LENZERHEIDE IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del parallelo a squadre di Lenzerheide vedrà il via alla gara in programma alle ore 12.00. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Lenzerheide (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

Super-G maschile Lenzerheide cancellato/ Vince il maltempo, Coppa a Kriechmayr

DIRETTA PARALLELO A SQUADRE LENZERHEIDE: CONTESTO E REGOLAMENTO

Ne abbiamo già accennato: la diretta del parallelo a squadre di Lenzerheide rischia di suscitare ben poco interesse ed è presumibile che le varie Nazionali schierino sciatori di secondo piano, magari con la possibilità di giungere a risultati a sorpresa. Non potendo dire molto sul valore tecnico di questa gara (che sarà senza dubbio modesto), ne ricordiamo almeno il regolamento: si forma un tabellone tennistico ad eliminazione diretta e ogni sfida tra due Nazionali è composta da quattro manche, delle quali due sono maschili e altrettante femminili. In gara dunque ogni squadra schiera due uomini e due donne e la vittoria in ogni turno va a chi vince almeno tre manche, oppure in caso di 2-2 a chi ottiene la migliore somma dei tempi tra la migliore prova femminile e quella maschile. Si procederà in questo modo nei vari turni sino alle finali: sarà prevista anche quella del terzo posto per definire il podio, infine naturalmente quella per il primo posto decreterà i vincitori.

LEGGI ANCHE:

Discesa maschile Lenzerheide cancellata/ Beat Feuz ha vinto la coppa di specialità

© RIPRODUZIONE RISERVATA