Diretta Paris Olimpia Milano/ Streaming video tv: amichevole francese per Messina

Paris Olimpia Milano, in diretta dalla Halle Georges Carpentier della capitale francese alle ore 16.30 di oggi pomeriggio, sabato 11 settembre 2021, è una partita amichevole che gli uomini di Ettore Messina disputeranno in vista dei primi impegni ufficiali della nuova stagione, che inizierà con la Supercoppa Italiana di cui proprio l’Olimpia Milano è detentrice. Trasferta francese dunque per la nuova Olimpia Milano, pronta poi a buttarsi in una stagione che sarà come sempre lunghissima tra campionato di Serie A ed Eurolega, dove nella passata edizione i lombardi avevano raggiunto una prestigiosa e meritata Final Four.

L’Olimpia naturalmente ha lavorato in settimana a Milano: la società ha informato che alla trasferta parteciperà anche Malcolm Delaney, mentre resterà a casa a lavorare a parte Gigi Datome che deve recuperare da una contusione al ginocchio sinistro la quale necessita ancora di alcuni giorni di terapie. La diretta di Paris Olimpia Milano sarà inoltre la prima uscita di Nicolò Melli e Sergio Rodriguez come capitani della squadra.

DIRETTA PARIS OLIMPIA MILANO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà garantita la diretta tv di Paris Olimpia Milano, tuttavia questa partita amichevole di basket sarà trasmessa in diretta streaming video sul profilo Facebook ufficiale del Paris Basketball, all’indirizzo https://www.facebook.com/ParisBasketball

DIRETTA PARIS OLIMPIA MILANO: GLI AVVERSARI

La diretta di Paris Olimpia Milano sarà dunque una preziosa amichevole pre-campionato per Milano, che affronterà i padroni di casa del Paris Basketball. Conosciamo allora meglio la formazione parigina di proprietà americana (David Kahn, ex direttore dei Minnesota Timberwolves), fondata appena nel 2018 con l’obiettivo di creare un top team a livello europeo: il Paris ha vinto la ProB lo scorso anno (la Serie B del campionato francese) e confermato il nucleo base di quella squadra con l’aggiunta di due americani, la guardia Kyle Allman e l’ex NBA Kyle O’Quinn, che l’anno passato era al Fenerbahce e dovrebbe dunque essere la nuova stella della squadra.

La presentazione del Paris Basketball sul sito dell’Olimpia Milano ci ricorda inoltre che nomi di spicco tra i confermati dal precedente campionato sono il playmaker realizzatore Ryan Boatright, la guardia Juhann Begarin, 19 anni, reduce dalla summer league con i Boston Celtics, 11.9 punti di media in ProB, l’ala Denis Gauthier, l’esperto Amara Sy, il giovane 2.11 Ismael Kamagate e Dustin Sleva, protagonista assoluto dell’ultima stagione.



