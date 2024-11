DIRETTA PARIS VIRTUS BOLOGNA: TRASFERTA TOSTISSIMA!

La diretta Paris Virtus Bologna rappresenta un appuntamento tostissimo per la Segafredo che, alla Adidas Arena di Parigi, gioca per la 12^ giornata di basket Eurolega 2024-2025. Continua a piangere il piatto per la Virtus Bologna, che ha un rendimento opposto nelle due competizioni che affronta: in campionato vola e sta facendo il suo – ora si arriva dalla sosta per le nazionali – ma in Eurolega il passo è pessimo, è ultima posizione in classifica e se vogliamo, ma succede quando lo scenario è negativo, manca anche un po’ di fortuna perché ad esempio la sconfitta maturata contro il Fenerbahçe è stata assolutamente beffarda.

Resta il fatto che la Virtus Bologna sia riuscita a vincere soltanto due partite in Eurolega, e che naturalmente anche in proiezione questo passo non sarà sufficiente per andare a prendersi una posizione nel play in; per di più al momento questa sembra il solo obiettivo realisticamente perseguibile dalla squadra di Luca Banchi, ora vedremo se con la diretta Paris Virtus Bologna arriverà una sorta di sterzata che possa in qualche modo cambiare le carte in tavola ma quella avversaria è una squadra assolutamente competitiva e per ora anche per vincere la regular season di Eurolega, dunque compito tutt’altro che semplice stasera alla Adidas Arena.

DIRETTA PARIS VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come sempre per assistere alla diretta Paris Virtus Bologna avrete bisogno di un abbonamento alla televisione satellitare, infatti la partita di Eurolega sarà trasmessa sui canali di Sky Sport a tutti i clienti che, in assenza di un televisore, potranno assistere alle immagini anche attraverso il servizio di diretta Paris Virtus Bologna streaming video, che non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile grazie all’applicazione Sky Go. Mobilità consentita, sempre in abbonamento, anche dalla piattaforma DAZN che mette a disposizione i match di questa competizione.

DIRETTA PARIS VIRTUS BOLOGNA: FRANCESI ALLA GRANDE

Abbiamo detto che la diretta Paris Virtus Bologna è davvero complicata, e le V nere lo sanno bene: la squadra francese ha fatto quest’anno il suo esordio in Eurolega, competizione che ha raggiunto grazie alla vittoria in Eurocup (torneo peraltro dominato) e dopo qualche scossa di assestamento iniziale, tra cui anche una sconfitta contro Milano, Paris Basketball ha letteralmente iniziato a volare. Ce lo dicono i dati: fanno sette vittorie consecutive per entrare in questa dodicesima giornata, quella francese è la squadra più calda del momento e ha preso totale fiducia, la sua parabola ricorda un po’ quella del Monaco di qualche anno fa.

Per questo la Virtus Bologna è consapevole delle difficoltà che sono legate alla trasferta della Adidas Arena, una partita che potrebbe definitivamente affondare la Segafredo oppure, al contrario, rimetterla sulla mappa delle pretendenti a quel play in già giocato lo scorso anno. Sarà il parquet a dirci se le V nere avranno una reazione di orgoglio, sicuramente hanno a disposizione un roster che possa invertire la tendenza ma Banchi dovrà essere bravo a trovare la formula giusta nelle rotazioni, in questo caso possiamo dire che tante soluzioni al proprio arsenale possano rappresentare un’arma a doppio taglio.