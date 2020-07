Diretta Parma Bologna/ Streaming video tv: un altro derby per i felsinei (Serie A)

Parma Bologna, partita in diretta dallo stadio Tardini, rientra nel programma della 32^ giornata per il campionato di Serie A 2019-2020: squadre in campo alle ore 19:30 di domenica 12 luglio. Altro derby d’Emilia per i felsinei, che dopo il colpo grosso di San Siro non ne hanno approfittato e sono caduti in casa contro il Sassuolo: l’Europa League era già un obiettivo lontano e adesso scompare ancor più oltre l’orizzonte, ma se non altro i rossoblu vogliono provare a chiudere il più in alto possibile. Così il Parma, che però è in crisi: la squadra di Roberto D’Aversa ha perso le ultime quattro gare giocate e rischia di scendere ancor più nella graduatoria, mercoledì nel turno infrasettimanale si è fatta rimontare dalla Roma (tra le polemiche) e ha perso molte delle certezze che ne avevano accompagnato il percorso. Abbiamo dunque una serata di potenziale riscatto per entrambe, e vedremo se una delle due lo otterrà nella diretta di Parma Bologna; intanto, aspettando che la partita abbia inizio, possiamo valutare le scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Parma Bologna verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare, e dunque sarà un appuntamento in esclusiva per tutti gli abbonati: bisognerà andare al numero 253 del vostro decoder (uno dei canali che prima erano conosciuti come Sky Calcio), o in alternativa utilizzare l’applicazione Sky Go che permette la visione della partita di campionato in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e per mezzo di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA BOLOGNA

D’Aversa gioca sempre con il 4-3-3, ma per Parma Bologna potrebbe operare qualche cambio: gli indiziati sembrano essere soprattutto i due terzini, dunque Laurini e Giuseppe Pezzella sono pronti a giocare al fianco di Iacoponi e Bruno Alves che proteggeranno Sepe. A centrocampo le possibilità riguardano Brugman e Scozzarella: uno dei due potrebbe prendersi la regia, eventualmente spostando Hernani sulla mezzala con Kurtic in panchina e la conferma di Kucka. Davanti, il tridente Kulusevski-Cornelius-Gervinho dovrebbe essere confermato ma attenzione a Karamoh.

Il Bologna non avrà lo squalificato Denswil: dunque, Danilo Larangeira e Bani giocheranno sempre come centrali con Tomiyasu e Dijks sulle corsie laterali, in porta va Skorupski mentre nel centrocampo a tre torna Roberto Soriano, e forse anche Medel che sarebbe il perno centrale lasciando aperto il ballottaggio tra Schouten e Svanberg, con Andrea Poli ancora non al top della condizione. Il tridente offensivo dovrebbe essere formato da Orsolini, Palacio e Musa Barrow, ma l’ex Nicola Sansone non perde le speranze di avere una maglia da titolare.

QUOTE E PRONOSTICO

Equilibrio totale nel pronostico di Parma Bologna: questo è quanto stabilisce l’agenzia Snai, che curiosamente assegna lo stesso valore alla vittoria ducale e quella felsinea. Che puntiate sul segno 1 o sul segno 2 vincereste comunque una somma corrispondente a 2,65 volte quanto messo sul piatto; si differenzia il segno X per il pareggio, che è anche la puntata più redditizia avendo un valore, con questo bookmaker, che ammonta a 3,30 volte la vostra giocata.

