DIRETTA PARMA EMPOLI: CI SONO POCHE VITTORIE!

Stiamo per vivere la diretta Parma Empoli, partita che alle ore 12:30 di domenica 27 ottobre rappresenta il lunch match nella nona giornata di Serie A 2024-2025: possiamo parlare di una sfida tra due squadre che possono provare a fare il salto, ma che sono anche in calo e in generale hanno vinto davvero poco. Su un totale di 16 impegni i successi di Parma e Empoli sono appena tre: i ducali addirittura non vincono dalla seconda giornata, il blitz del Tardini contro il Milan aveva esaltato l’ambiente ma poi sono arrivati solo pareggi e sconfitte anche contro squadre abbordabili, la classifica non è straordinaria e ora bisogna sfruttare l’occasione portata dal calendario.

Diretta Inter Empoli/ Streaming video e tv: i nerazzurri cercano la vittoria (Primavera, 27 ottobre 2024)

L’Empoli infatti si è dimostrato molto solido soprattutto al Castellani, il primo gol interno lo ha subito su rigore contro il Napoli ma resta il fatto che le vittorie siano appunto soltanto due, in più i toscani arrivano da due sconfitte (anche e contro Lazio e appunto Napoli) e devono leggermente ritrovarsi, per ora comunque il campionato rimane positivo. Staremo a vedere quello che succederà tra poche ore sul terreno di gioco del Tardini per la diretta Parma Empoli, come sempre mentre aspettiamo che la partita prenda il via possiamo fare le nostre considerazioni sulle scelte di campo leggendo insieme le probabili formazioni.

Diretta/ Empoli Napoli (risultato finale 0-1): sofferenza ospite al Castellani! (Serie A, 20 ottobre 2024)

DIRETTA PARMA EMPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Le opzioni per seguire la diretta tv di Parma Empoli sono solo due, ma riguardano entrambe la piattaforma DAZN: questa emittente ha acquistato i diritti per trasmettere tutta la programmazione del campionato di Serie A1 e lo fa appunto in due modi. Il primo è quello “tradizionale” della diretta streaming video attivando i dati del vostro abbonamento sugli apparecchi dedicati, il secondo – in questo caso – è quello del canale DAZN1 che però, essendo al numero 214 del decoder di Sky, richiede di essere clienti anche della televisione satellitare.

Probabili formazioni Empoli Napoli/ Quote: tutto chiaro per Conte? (Serie A, oggi 20 ottobre 2024)

PARMA EMPOLI: LE PROBABILI FORMAZIONI

Qualche indisponibile nella diretta Parma Empoli, Fabio Pecchia punta come sempre sul 4-2-3-1 nel quale Hernani e Bernabè rappresentano il tandem di mezzo, protetti da una difesa in cui Delprato fa il centrale insieme a Balogh (con Suzuki in porta) e Wojo Coulibaly si allarga a destra, il terzino sinistro sarà Valeri. Sulla trequarti la trazione che arriverà dagli esterni sarà tutta rumena: salvo sorprese avremo infatti i due compagni di nazionale Man e Mihaila ad agire per dare supporto allo svizzero Sohm, che sarà invece impiegato in posizione centrale. Come prima punta ci sono poche discussioni: ancora una volta giocherà Bonny.

Il grande ex Roberto D’Aversa sembra avere le idee chiare per la diretta Parma Empoli: l’unico ballottaggio aperto sembra essere quello tra Anjorin e Liam Henderson a centrocampo, per il resto ecco Devis Vasquez in porta con solita difesa formata da Goglichidze, Ismajli e Viti, a giocare sulle corsie laterali saranno Gyasi, jolly della squadra, e Giuseppe Pezzella a sinistra mentre di fatto le chiavi dell’Empoli saranno affidate come sempre ad Alberto Grassi. Anche qui avremo una zona di trequarti ma con due giocatori, perché il modulo è il 3-4-2-1: il prodotto del settore giovanile Fazzini viene affiancato da Sebastiano Esposito, Lorenzo Colombo è favorito su Pellegri come centravanti.

PARMA EMPOLI: PRONOSTICO E QUOTE

Possiamo dire che la diretta Parma Empoli parta sui binari dell’equilibrio, anche se i ducali sono leggermente in vantaggio secondo le quote dell’agenzia Snai: abbiamo comunque una differenza non troppo netta tra il valore posto sul segno 1 per la vittoria del Parma e il segno 2 che regola il successo dell’Empoli, rispettivamente infatti le vincite corrisponderebbero a 2,15 e 3,35 volte quanto messo sul piatto. L’opzione del pareggio, per la quale dovrete puntare sul segno 2, con questo bookmaker vi garantirebbe un guadagno che ammonta a 3,40 volte la vostra giocata.