Diretta Parma Lazio/ Streaming video tv: bella sfida al Tardini (Serie A)

Parma Lazio, in diretta dallo stadio Ennio Tardini della città emiliana, si gioca alle ore 18.00 di questa sera, domenica 9 febbraio 2020, per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A. Sicuramente Parma Lazio si annuncia come una sfida stuzzicante tra due formazioni che, fatte le debite proporzioni, stanno andando oltre le aspettative di inizio stagione, dunque Roberto D’Aversa e Simone Inzaghi si meritano grandi complimenti. Il Parma arriva dal pareggio in rimonta ottenuto a Cagliari, ha praticamente già blindato la salvezza e ora prova a godersi con serenità il tentativo di fare anche qualcosa in più, anche se in attacco per gli emiliani è emergenza. La Lazio sta vivendo una settimana delicata, dal momento che mercoledì sera c’è stato il recupero contro il Verona, ma senza dubbio il rendimento biancoceleste è eccellente. L’obiettivo di tornare in Champions League è davvero ad un passo, ma adesso la Lazio giustamente prova a sognare ancora più in grande…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Parma Lazio sarà un’esclusiva Sky: l’appuntamento sarà in particolare su Sky Sport Serie A, il canale numero 202 della piattaforma satellitare. Per tutti gli abbonati naturalmente sarà a disposizione anche la diretta streaming video garantita tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA LAZIO

Ci sono notizie interessanti circa le probabili formazioni di Parma Lazio. Per Roberto D’Aversa tiene banco l’emergenza in attacco, tanto che gli emiliani potrebbero proporre un tridente decisamente anomalo con Caprari, Kucka e Kurtic, ma questo è un rebus che il mister scioglierà solamente in extremis. A centrocampo potrebbero dunque giocare Hernani, Brugman e Barillà, mentre in difesa dovremmo vedere da destra a sinistra Darmian, Iacoponi, Bruno Alves e Gagliolo nella retroguardia a quattro davanti al nuovo portiere Radu. Nella Lazio bisogna tenere conto che mercoledì sera c’è stato il recupero contro il Verona, ma l’ossatura della squadra di Simone Inzaghi resterà la stessa, anche perché i biancocelesti sono usciti da tutte le Coppe e di conseguenza il turnover non è un’esigenza così importante per la Lazio, che può puntare tutto sul campionato. Solo nei ruoli in cui tradizionalmente ci sono dei ballottaggi chi è rimasto in panchina mercoledì potrebbe avere più chance oggi, tenendo naturalmente conto del fatto che vanno rimpiazzati gli squalificati Milinkovic-Savic e Radu.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine anche uno sguardo al pronostico su Parma Lazio in base alle quote fornite dall’agenzia Snai. Partono chiaramente favoriti gli ospiti capitolini, infatti il segno 2 è quotato a 1,73 mentre si sale fino a 4,50 in caso di segno 1. Valore intermedio (ma più vicino al successo del Parma) per il pareggio al Tardini: il segno X vale infatti 4,00 volte la posta in palio.



