Diretta Parma Napoli/ Streaming video tv: emiliani in caduta libera (Serie A)

Parma Napoli, in diretta dallo stadio Ennio Tardini della città emiliana, è in programma alle ore 19.30 di questa sera, mercoledì 22 luglio 2020, come anticipo per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A. Ad essere onesti, la diretta di Parma Napoli non ci fornisce moltissimi spunti d’interesse, perché emiliani e partenopei non hanno più nulla da chiedere al campionato. Il Parma di Roberto D’Aversa si è però completamente fermato nelle ultime settimane e dalla ripartenza ha raccolto pochissimo, perdendo molte posizioni: domenica sembrava poter tornare a vincere contro la Sampdoria, invece ha subito una clamorosa rimonta e con essa l’ennesima sconfitta di questa estate sofferta, dunque cercherà di cogliere oggi un risultato di prestigio per ritrovare il sorriso. Il Napoli di Gennaro Gattuso dal canto suo ha vinto contro l’Udinese in extremis ma già lavora verso la grande sfida con il Barcellona, che lo attende fra un paio di settimane: anche la partita di oggi sarà dunque un test utile in quel senso.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE PARMA NAPOLI

La diretta tv di Parma Napoli sarà garantita sul canale Dazn 1, disponibile al numero 209 della piattaforma Sky per quegli abbonati che abbiano attivato la corrispondente opzione, oppure si potrà ricorrere alla diretta streaming video per gli abbonati Dazn, dal momento che questa sarà una delle tre partite di questa giornata di Serie A trasmessa in esclusiva dalla piattaforma disponibile tramite computer, dispositivi mobili o Smart Tv connessa a Internet.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA NAPOLI

Adesso è il momento di scoprire quali potrebbero essere le probabili formazioni per Parma Napoli. Gli emiliani potrebbero proporre un 4-3-3 con Sepe in porta; davanti a lui la retroguardia a quattro che potrebbe essere formata da Laurini, Iacoponi, Bruno Alves e Gagliolo, mentre a centrocampo i possibili titolari sono Kurtic, Hernani e Kucka; infine in attacco un possibile tridente potrebbe vedere in campo dal primo minuto Gervinho, Sprocati e Kulusevski. La replica del Napoli di Gennaro Gattuso sarà affidata al consueto 4-3-3 in cui il turnover sarà una variabile molto importante: proviamo comunque ad ipotizzare Meret in porta; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui nella linea difensiva a quattro; Fabian Ruiz, Demme e Zielinski a centrocampo; Politano, Lozano e Insigne infine potrebbero dare vita a un tridente inedito con il messicano ad agire da “falso 9”, anche se naturalmente vari dubbi di formazioni e ballottaggi sono ancora da sciogliere.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Parma Napoli secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I partenopei sono favoriti e il segno 2 è quotato a 1,55, mentre poi si sale a quota 4,25 in caso di pareggio (segno X) e fino a 5,50 volte la posta in palio in caso di successo del Parma, naturalmente segno 1.



