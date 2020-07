Diretta Parma Sampdoria/ Streaming video tv: chi sale e chi scende (Serie A)

Parma Sampdoria, in diretta alle ore 17.15 dallo stadio Ennio Tardini della città emiliana, è la partita che apre il programma di domenica 19 luglio 2020 per quanto riguarda la trentaquattresima giornata di Serie A. Il momento delle due squadre che daranno vita alla diretta di Parma Sampdoria è diametralmente opposto, anche se la classifica è molto simile con 40 punti per gli emiliani di Roberto D’Aversa e 38 per i blucerchiati di Claudio Ranieri, due formazioni praticamente salve ma che sono giunte al traguardo seguendo strade ben diverse. Il Parma è stato per molti mesi eccellente protagonista del campionato, ma sembra avere finito la benzina e la sconfitta contro il Milan è stata l’ultima tappa di una Via Crucis sportiva che dura ormai da qualche settimana. Di contro, il campionato della Sampdoria è stato a lungo all’insegna della sofferenza, ma quattro vittorie nelle ultime cinque giornate hanno portato la svolta e con il successo contro il Cagliari possiamo dire che il traguardo sia di fatto raggiunto. Oggi anzi si potrebbe anche concretizzare il sorpasso sul Parma: andrà davvero così?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE PARMA SAMPDORIA

La diretta tv di Parma Sampdoria sarà garantita sul canale Dazn 1, disponibile al numero 209 della piattaforma Sky per quegli abbonati che abbiano attivato la corrispondente opzione, oppure si potrà ricorrere alla diretta streaming video per gli abbonati Dazn, dal momento che questa sarà una delle tre partite di questa giornata di Serie A trasmessa in esclusiva dalla piattaforma disponibile tramite computer, dispositivi mobili o Smart Tv connessa a Internet.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA SAMPDORIA

Che cosa ci potrebbero dire le probabili formazioni di Parma Sampdoria? Le squalifiche di Grassi e Darmian certamente non aiutano Roberto D’Aversa, che come terzino destro schiererà dal primo minuto Laurini mentre a centrocampo dovrebbe restituire una maglia da titolare a Hernani. In attacco la situazione è abbastanza critica: Inglese titolare potrebbe essere ancora prematuro, dunque Caprari è la possibile soluzione per affiancare Kulusevski e Gervinho, per i quali ci sono davvero poche occasioni per riposare. La Sampdoria dovrebbe affidarsi ancora al 4-4-2 e di conseguenza Quagliarella, Bonazzoli e Gabbiadini sono in tre per due maglie: considerata l’attuale condizione di forma, non è da escludere che tocchi al veterano partire dalla panchina. In generale, ci attendiamo il numero minimo possibile di cambi per Claudio Ranieri, dal momento che la sua Sampdoria nelle ultime settimane ha finalmente trovato la quadratura del cerchio.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine anche uno sguardo al pronostico su Parma Sampdoria in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Regna l’incertezza su questa partita, ma il momento favorevole fa pendere leggermente la bilancia dalla parte del Doria: infatti il segno 2 è quotato a 2,70 mentre in caso di segno 1 si arriverebbe a quota 2,90. Molto simile anche il valore assegnato al pareggio: il segno X infatti varrebbe 2,95 volte la posta in palio.



