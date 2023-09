Diretta Parma Reggiana/ Risultato live, streaming video tv: derby emiliano (Serie B, 2 settembre 2023)

Parma Reggiana, in diretta sabato 2 settembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Ennio Tardini di Parma, sarà una sfida valida per la quarta giornata del campionato di Serie B. Il Parma ha iniziato il campionato in modo brillante, dimostrando di essere pronto per competere al massimo livello dopo due stagioni in Serie B, con una prima opaca e una seconda terminata in semifinale play-off contro il Cagliari. Attualmente, il Parma ha vinto tutte e tre le partite giocate, di cui l’ultima è stata una vittoria al cardiopalma contro il Pisa con un gol al 94′ di Colak, il suo primo con la maglia crociata. La squadra si è distinta per la solidità difensiva e per l’estro offensivo, con i giocatori come Benedyczak e il neo-acquisto Begic che si sono messi in luce. Inoltre, potrebbe arrivare un altro rinforzo dal mercato, Majer.

Dall’altra parte, la Reggiana è tornata in Serie B dopo due anni di assenza e vuole ottenere risultati migliori rispetto alla stagione precedente, quando è stata retrocessa immediatamente. L’inizio di stagione è stato difficile per i granata, con un solo punto conquistato in tre partite, grazie al pareggio contro il Como. La prima partita al Mapei Stadium non ha portato solo una sconfitta per 1-3 contro il Palermo, ma anche l’espulsione di Marcandalli, che sarà assente per la partita contro il Parma. Tuttavia, il derby è una partita speciale e la Reggiana è determinata a vendicarsi delle due sconfitte subite contro il Parma nella stagione 2016/17 in Lega Pro.

PARMA REGGIANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Parma Reggiana sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Parma Reggiana in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA REGGIANA

Le probabili formazioni della diretta Parma Reggiana, match che andrà in scena allo stadio Ennio Tardini di Parma. Per il Parma, Fabio Pecchia schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Chichizola; De Prato, Osario, Circati, Zagaritis; Estevez, Bernabé; Benedyczak, Sohm, Partipilo; Bonny. Risponderà la Reggiana allenata da Alessandro Nesta con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Bardi; Fiamozzi, Romagna, Rozzio, Libutti; Bianco, Kabashi, Portanova; Vergara; Girma, Pettinari.

PARMA REGGIANA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Parma Reggiana, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Parma con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.65, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.75, mentre l'eventuale successo della Reggiana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.50.











