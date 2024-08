PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI PARMA: LE SCELTE PER IL MARADONA!

Eccoci all’appuntamento con le probabili formazioni Napoli Parma: la partita del Diego Armando Maradona si gioca alle ore 20:45 di sabato 31 agosto, per la terza giornata di Serie A 2024-2025. Il Napoli si è ripreso; l’esordio aveva destato più di una preoccupazione con la netta sconfitta di Verona, poi i partenopei il 3-0 lo hanno rifilato al Bologna e così Antonio Conte, nonostante le valutazioni sul calciomercato restino pendenti, ha potuto centrare la prima vittoria con la nuova squadra e ora affrontare il prossimo impegno con maggiore fiducia, anche se il Parma sembra stare bene.

I ducali infatti sono reduci dalla vittoria contro il Milan: tre punti di grande importanza per Fabio Pecchia – ex della partita – che sono arrivati dopo il pareggio contro la Fiorentina, il Parma dunque è ancora imbattuto ma adesso affronta la prima trasferta del suo campionato, e le cose potrebbero cambiare. Lo scopriremo presto perché le probabili formazioni Napoli Parma ci diranno innanzitutto quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori verso la partita di sabato sera, analizziamo allora gli schieramenti in vista di un impegno molto intrigante.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI PARMA: QUOTE E PRONOSTICO

Partenopei nettamente favoriti al Maradona, come leggiamo nelle quote Snai a completamento delle probabili formazioni Napoli Parma: il segno 1 per la vittoria del Napoli vi consentirebbe una vincita che ammonta a 1,45 volte quanto investito, siamo invece ad un valore corrispondente a 6,50 volte la giocata per il segno 2 che regola il successo del Parma. L’eventualità del pareggio, per la quale dovrete puntare sul segno X, con questo bookmaker ha un valore equivalente a 4,75 volte la cifra messa sul piatto per la partita.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI PARMA

LE MOSSE DI CONTE

Al momento Conte sembra essersi orientato verso il 3-4-2-1, per cui nelle probabili formazioni Napoli Parma avremo ancora due trequartisti che dovrebbero essere Politano e Kvaratskhelia, davanti invece Raspadori rimane in vantaggio su Giovanni Simeone che sembrava destinato alla partenza, invece è stato blindato dal suo allenatore che dunque potrebbe anche concedergli minuti importanti. A centrocampo in vista di Napoli Parma c’è di fatto un solo dubbio: a sinistra Spinazzola sembra aver recuperato ma il favorito per agire sulla corsia è Mathias Olivera.

Sull’altro versante spazio come sempre a Pasquale Mazzocchi mentre in mezzo non si comincia nemmeno a discutere, i titolarissimi sono Zambo Anguissa e Lobotka che per il momento non hanno nemmeno sostituti. Di Lorenzo dunque continua a fare il braccetto di destra in difesa, nuovo ruolo cucitogli addosso; Rrahmani rimane in vantaggio su un Rafa Marin che potrebbe già rappresentare un caso, poi ecco Buongiorno che naturalmente completerà il reparto arretrato a protezione di Meret.

GLI 11 DI PECCHIA

Qualche punto di domanda in più per Pecchia nelle probabili formazioni Napoli Parma: intanto sono da verificare le condizioni di Estevez, in caso di forfait il suo posto a centrocampo lo prenderebbe Cyprien che dunque andrebbe a formare un tandem con il confermatissimo Bernabè. In difesa invece Suzuki viene schierato ancora in porta a scapito di Chichizola, in mezzo ci sarà Circati ma Balogh potrebbe soffiare la maglia a Delprato, che a quel punto potrebbe tornare utile per agire sulla corsia di destra dove, tuttavia, deve vincere la concorrenza di Woyo Coulibaly.

Sull’altro lato del campo ci sarà ancora Valeri; in avanti invece attenzione a Cancellieri, che ha fatto molto bene contro il Milan e per questo motivo punta una maglia da titolare. A concedergliela, diciamo così, potrebbe essere Mihaila; parliamo del lato sinistro dal campo, a destra invece agirà l’altro rumeno Man con Sohm che verrà confermato in posizione centrale, davanti è rientrato Charpentier (non Benedyczak) ma Bonny per il momento dovrebbe avere ancora la sua maglia.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI PARMA: IL TABELLINO

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; P. Mazzocchi, Zambo Anguissa, Lobotka, M. Olivera; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori. Allenatore: Antonio Conte

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; W. Coulibaly, Balogh, Circati, Valeri; Cyprien, Bernabè; Man, Sohm, Mihaila; Bonny. Allenatore: Fabio Pecchia