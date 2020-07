Diretta Sampdoria Cagliari/ Streaming video tv: blucerchiati quasi salvi (Serie A)

Sampdoria Cagliari, partita in diretta dallo stadio Luigi Ferraris, si gioca alle ore 19:30 di mercoledì 15 luglio e rientra nel programma della 33^ giornata per il campionato di Serie A 2019-2020. Ormai i blucerchiati sono proiettati verso la salvezza: Claudio Ranieri ha girato le carte in tavola e, con la vittoria autoritaria di Udine, è salito a quota 35 punti agganciando proprio i friulani, ma soprattutto guadagnando 6 punti di vantaggio sul terzultimo posto. Chiaramente i doriani non possono ancora stare del tutto tranquilli, ma la sensazione è che il grosso sia fatto; il Cagliari invece rimane sostanzialmente in una specie di limbo, perché è salvo da tempo ma a causa del crollo verticale che aveva portato all’esonero di Rolando Maran ha perso la possibilità di tornare in Europa, a meno di un miracolo che però mal si sposa con l’ultimo risultato ottenuto, un pareggio senza reti contro il Lecce (alla Sardegna Arena). Non resta allora che stabilire come andranno le cose nella diretta di Sampdoria Cagliari: noi aspettiamo che le due squadre facciano il loro ingresso in campo, ma nel frattempo possiamo analizzare i dubbi e le certezze da parte dei due allenatori nel dettaglio delle probabili formazioni di questa sfida.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Cagliari sarà trasmessa sulla televisione satellitare, un appuntamento quindi riservato in esclusiva agli abbonati che si dovranno rivolgere, secondo l’attuale programmazione, al canale Sky Sport 253 (il numero è quello da cercare sul decoder). In assenza di un televisore sarà possibile ai clienti seguire questa partita di campionato anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA CAGLIARI

Finalmente Ranieri ha ritrovato Quagliarella, che dovrebbe essere confermato in Sampdoria Cagliari: insieme a lui uno tra Gabbiadini e Gaston Ramirez, il modulo rimarrà un 4-4-2 con Linetty che come sempre giocherà come esterno mascherato, dall’altra parte c’è una possibilità per Depaoli che dovrebbe partire favorito. Il tecnico romano spera poi di ritrovare Tonelli e Ronaldo Vieira: il primo si accomoderà comunque in panchina lasciando posto a Yoshida e Omar Colley davanti ad Audero, il secondo può contendere un posto a Ekdal al centro del campo, con la conferma di Ekdal (ex della partita). Bereszynski e Murru dovrebbero essere i due terzini.

Nel Cagliari punta al recupero Luca Pellegrini, che potrebbe giocare come esterno sinistro in luogo di Lykogiannis; il greco peraltro è precettato per la difesa dove i favoriti restano comunque Pisacane, Klavan e Walukiewicz con l’altro giovane Carboni che può giocarsi un posto a protezione del portiere Cragno. Mattiello potrebbe avere ancora la maglia come laterale destro, con Nandez e Rog che opererebbero sulle mezzali; Walter Zenga schiererà nuovamente Nainggolan come regista davanti alla difesa, davanti Joao Pedro e Giovanni Simeone sono pronti a un’altra partita da titolari.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il personale pronostico su Sampdoria Cagliari, dicendoci di come i padroni di casa siano favoriti: vale esattamente 2,00 volte la puntata il segno 1 che identifica la vittoria dei blucerchiati, mentre per il segno 2 da giocare per il successo esterno degli isolani il vostro guadagno ammonterebbe a 3,75 volte quanto messo sul piatto. Il pareggio, eventualità per la quale dovrete puntare sul segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,50 volte l’importo dell’investimento con questo bookmaker.

