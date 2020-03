Diretta Parma Spal/ Streaming video DAZN: i ducali per spiccare il volo (Serie A)

Parma Spal, domenica 8 marzo 2020 alle ore 12:30 presso lo stadio Tardini, sarà una sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Derby emiliano a porte chiuse, dopo il rinvio della scorsa settimana con l’emergenza coronavirus che ha bloccato 6 partite nella scorsa settimana. Il Parma non ha rinunciato alle sue ambizioni europee, fermo al momento al colpaccio del 16 febbraio scorso contro il Sassuolo in un altro derby regionale. Gli estensi hanno invece perso le ultime 5 sfide disputate in campionato, con l’arrivo di Gigi Di Biagio in panchina che non sembra aver portato quella scossa in grado di permettere di rincorrere una salvezza che appare comunque difficilissima da conquistare. Prima dello stop, la Spal ha fatto sudare la Juventus ma non è riuscita a fermare i bianconeri: nonostante alcune prestazioni convincenti, gli estensi si sono staccati sempre più dal quartultimo posto. La Spal ha vinto 2-3 nella scorsa stagione l’ultimo precedente al Tardini e in generale ha vinto i 3 match disputati in Serie A contro i Ducali da quando entrambi i club emiliani sono tornati nella massima serie.

STREAMING VIDEO DAZN: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Parma Spal sarà trasmessa in esclusiva sul satellite sul canale numero 209, DAZN1. Ci sarà anche la possibilità di vedere in esclusiva in diretta streaming video via internet la partita per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà seguire infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA SPAL

Leggiamo ora le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Parma Spal, domenica 8 marzo 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Tardini per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Il Parma allenato da D’Aversa dovrebbe scegliere il 4-3-3 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Colombi; Laurini, Iacoponi, Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. La Spal guidata in panchina da Di Biagio sarà chiamata a rispondere con un 4-3-3 così disposto sul rettangolo verde: Berisha; Cionek, Bonifazi, Zukanovic, Reca; Castro, Valdifiori, Missiroli; Strefezza, Petagna, Di Francesco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Queste le quote proposte dall’agenzie di scommesse Snai per chi vorrà puntare sul match tra Parma e Spal. La vittoria della formazione di casa viene offerta a una quota di 2.05, mentre l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 3.40 e la vittoria in trasferta viene quotata a 3.75. Per chi scommetterà sul numero di gol realizzato nel complesso dalle due formazioni nel corso dell’incontro, la quota per l’over 2.5 viene fissata a 1.95, la quota per l’under 2.5 viene invece proposta a 1.85.



