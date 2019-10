Diretta Parma Verona/ Streaming video tv: uomini contati per D’Aversa (Serie A)

Parma Verona, in diretta dallo stadio Tardini, inaugura il programma della decima giornata nel campionato di Serie A 2019-2020: squadre in campo alle ore 19:00 di martedì 29 ottobre per un altro turno infrasettimanale, in un periodo intenso ma anche contrassegnato dalle soste per le nazionali. I ducali arrivano a questa partita in fiducia, avendo strappato un convincente pareggio sul campo dell’Inter ed essendosi così allontanati ancor più dalla zona retrocessione; il Verona invece ha bisogno di rialzare la testa perchè sta attraversando un momento complicato, e dopo il ko di Napoli (che poteva essere messo in conto) è arrivata la sconfitta interna contro il Sassuolo. Possibile turnover da ambo le parti ovviamente, visti gli impegni ravvicinati; aspettando la diretta di Parma Verona vediamo dunque in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Tardini, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA VERONA

Si è fermato anche Gagliolo, dunque Roberto D’Aversa ha gli uomini contati per Parma Verona: Giuseppe Pezzella opererà come terzino sinistro con Darmian che agirà dall’altra parte, al centro a protezione di Sepe sarà nuovamente Dermaku ad affiancare Iacoponi. A centrocampo dovrebbe esserci nuovamente Scozzarella in cabina di regia, con Kucka che farà la mezzala destra e Barillà che giocherà dall’altra parte; Gervinho sarà la punta centrale con Karamoh (reduce dal primo gol in campionato) e Kulusevki ai suoi lati, anche qui emergenza per l’allenatore dei ducali. Il Verona punta a recuperare Miguel Veloso: con il portoghese assente ci sarà Pessina in mediana a fare coppia con Sofyan Amrabat, mentre Faraoni e Lazovic saranno confermati come laterali. In attacco si rivede Stepinski che sostituirà Di Carmine; alle sue spalle Verre e Zaccagni sono favoriti per operare come trequartisti, mentre in difesa aumentano le possibilità di vedere Dawidowicz (al posto di Gunter) a completamento di una linea che si disporrà davanti a Silvestri, e nella quale come sempre giocheranno Rrahmani e Kumbulla.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia di scommesse Snai ha fornito le quote per scommettere su Parma Verona: la squadra favorita per la vittoria è quella ducale, che ha infatti un valore corrispondente a 2,20 volte la somma giocata sul segno 1. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare 3,15 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto mentre con il segno 2, per il successo degli scaligeri, l’ammontare della vincita corrisponderebbe a 3,55 volte quanto puntato.



