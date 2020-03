Diretta Partizan Trento/ Streaming video tv: Dolomiti Energia già eliminata

Partizan Trento, in diretta dalla Stark Arena di Belgrado, si gioca alle ore 21.00 di questa sera, mercoledì 4 marzo 2020, per la sesta e ultima giornata del gruppo E della Top 16 della Eurocup 2019-2020 di basket. Sarà una partita purtroppo inutile per la Dolomiti Energia, che arriva a Partizan Trento con cinque sconfitte sul groppone in altrettante partite disputate in queste Top 16 pessime per la formazione trentina, la quale di fatto non è mai stata in corsa per la qualificazione e ha alzato bandiera bianca da molto tempo. Oggi il tentativo sarà quello di chiudere con dignità facendo uno sgambetto alla grande rivale della Virtus Bologna, l’altra squadra italiana del girone: Trento è stata eliminata proprio in seguito alle sconfitte in entrambi i derby di Eurocup, poi ha perso anche contro il Darussafaka Istanbul nella scorsa giornata. Ora ecco la chiusura contro il Partizan Belgrado, a dire il vero già qualificato mentre la Virtus si gioca tutto con il Darussafaka: quattro vittorie e una sconfitta per i serbi, Trento sarà capace di piazzare il colpo a sorpresa?

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Partizan Trento non sarà disponibile sui canali della nostra televisione; l’unico modo per seguire questa partita di basket è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, che fornisce tante gare della pallacanestro nazionale e internazionale in diretta streaming video. Dovrete pertanto armarvi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; ricordiamo anche che sul sito eurocupbasketball.com troverete informazioni utili relative alle classifiche della Eurocup e alle statistiche di squadre e giocatori.

DIRETTA PARTIZAN TRENTO: IL CONTESTO

Abbiamo già delineato dunque per sommi capi gli aspetti salienti della diretta di Partizan Trento. Partita in un certo senso inutile, con i padroni di casa già qualificati ai quarti e la Dolomiti Energia invece già eliminata con cinque sconfitte su cinque e spesso con scarti pesanti, di conseguenza l’eliminazione è giusta. Possiamo dire che realisticamente Trento non potesse ambire a molto di più e che l’obiettivo fondamentale era il passaggio della prima fase, dunque in un certo senso la Dolomiti Energia la sua parte l’aveva già fatta in questa Eurocup. Resta questa partita del commiato dalle Coppe per il gruppo a disposizione di coach Nicola Brienza, che si ributterà poi sugli obiettivi nazionali: a questo proposito va detto che tra Coppa Italia (alla quale Trento non si era qualificata), Nazionali e rinvii per Coronavirus l’attività del club ha subito una pausa molto lunga, dunque questa partita può comunque essere utile per ritrovare il ritmo e togliere un po’ di ruggine. Se poi arrivasse l’impresa a sorpresa, tanto meglio…



