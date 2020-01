Diretta Virtus Bologna Trento/ Streaming video tv: altro derby d’Italia in Eurocup

Virtus Bologna Trento va in scena alle ore 21:00 di mercoledì 29 gennaio: quarta giornata del gruppo E nella Top 16 di basket Eurocup 2019-2020, e nuovo derby italiano a una settimana di distanza da quello che la Segafredo ha vinto alla BLM Group Arena. Una sconfitta sanguinosa per l’Aquila che, già ko nelle prime due partite del girone, si ritrova ancora a zero punti e con una situazione assolutamente complessa: dovesse perdere anche questa sera, la squadra di Nicola Brienza sarebbe eliminata dalla competizione perchè, vada come vada, una tra Partizan e Darussafaka salirà a tre successi. Per la Virtus invece si tratta di provare a garantirsi la qualificazione che comunque dovrà essere certificata almeno nel prossimo turno: le V nere infatti devono ancora affrontare i serbi e i turchi nelle gare di ritorno, ma è chiaro che salire 3-1 sarebbe un bel biglietto da visita. Adesso non resta che metterci comodi e valutare quello che succederà nella diretta di Virtus Bologna Trento, della quale possiamo cominciare a presentare i temi principali.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Virtus Bologna Trento non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: il basket internazionale però è in esclusiva sulla piattaforma Eurosport Player, e infatti abbonandovi al servizio potrete seguire questa partita di Eurocup con apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e dunque in diretta streaming video. Ricordiamo che il sito ufficiale www.basketballcl.com fornisce le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati sul parquet.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

Virtus Bologna Trento arriva chiaramente a pochi giorni dalle partite che queste due squadre hanno giocato in campionato, entrambe in anticipo: la Segafredo ha proseguito la sua marcia inarrestabile in vetta alla classifica e, espugnando il Taliercio di autorità, ha anche guadagnato due punti su Sassari. I destini di V nere e Dolomiti Energia si sono incrociati anche sabato, perchè è stata proprio Trento a violare il PalaSerradimigni: grazie alla tripla sulla sirena di Alessandro Gentile (ex della partita), l’Aquila ha agganciato il gruppo delle none in classifica e nel prossimo turno – in casa contro Brescia – avrà eventualmente la possibilità di guadagnare posizioni, sfruttando il riposo di Varese e il fatto che Reggio Emilia sia impegnata a Cremona. Adesso però Brienza deve provare a rimettersi in corsa per i quarti di Eurocup, una competizione cui la società tiene avendo anche raggiunto la semifinale quattro anni fa; tuttavia già nel primo girone Trento aveva incontrato qualche difficoltà e nella Top 16 il livello della competizione ha presentato il conto al gruppo, che adesso spera di fare il colpo grosso a Bologna anche per lanciare un segnale alle avversarie del campionato, attualmente prioritario se non altro nella rincorsa ai playoff. Vedremo allora come procederà questa partita che ci auguriamo possa essere molto bella, al netto di chi riuscirà a vincerla.



© RIPRODUZIONE RISERVATA