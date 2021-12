Diretta Trento Amburgo/ Streaming video tv: partita da non sbagliare! (Eurocup)

DIRETTA TRENTO AMBURGO: PER RIPRENDERE TERRENO!

Trento Amburgo, partita in diretta dalla BLM Group Arena, si gioca alle ore 20:00 di mercoledì 22 dicembre: valida per la 8^ giornata di basket Eurocup 2021-2022, è una buona occasione che la Dolomiti Energia ha per scalare la classifica del gruppo A. Dopo l’ultima sconfitta, maturata in casa contro il Turk Telekom, l’Aquila è rimasta all’ultimo posto con una vittoria e 6 ko; ci sono 11 partite per risalire la corrente e prendersi la qualificazione, ma certamente adesso bisogna iniziare a fare sul serio e intanto si può agganciare Hamburg Towers, che ha un successo in più in questa regular season.

Un rendimento che per Trento è assolutamente a due facce: in Eurocup la Dolomiti Energia fatica tantissimo, ma in campionato sta volando e, dopo l’affermazione ottenuta a Napoli, si è presa addirittura il terzo posto solitario. Questo può magari spiegare certe differenze tra le due competizioni, ma in realtà ci dice di come Lele Molin consideri forse più importante la Serie A1; vedremo comunque cosa succederà oggi nella diretta di Trento Amburgo, aspettando la quale possiamo fare qualche rapida considerazione sulle tematiche principali che potrebbero emergere dalla sfida della BLM Group Arena.

DIRETTA TRENTO AMBURGO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Amburgo sarà disponibile agli abbonati alla televisione satellitare: da quest’anno infatti le partite delle squadre italiane in Eurocup sono trasmesse da questa emittente, con un appuntamento che contempla anche il servizio di diretta streaming video che, senza costi aggiuntivi e in assenza di un televisore, potrà essere attivato su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie all’applicazione Sky Go, anche questa piattaforma riservata ai clienti.

DIRETTA TRENTO AMBURGO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Trento Amburgo non deve essere sottovalutata dalla Dolomiti Energia: sarà anche vero che la squadra tedesca ha vinto solo due delle 7 partite che ha giocato in Eurocup, ma è altrettanto vero che settimana scorsa ha addirittura schiantato una corazzata come il Lokomotiv Kuban, che fino a quel momento aveva perso una sola volta e che comanda, con le sue individualità, tante voci statistiche della competizione. I fatti dunque ci dicono che, giocando così, le Towers sono in grado di battere chiunque nel gruppo A.

Trento è avvisata, soprattutto perché stiamo parlando di una squadra che in questa competizione non ha mai trovato ritmo e infatti si trova sul fondo dello schieramento. Ripetiamo quanto detto anche in passato: a qualificarsi per gli ottavi di finale sono le prime otto della classifica, le giornate che mancano sono tante e dunque ci sono tutti i presupposti per scalare le gerarchie, ma anche le avversarie non staranno certo a guardare e assommare altre sconfitte potrebbe far perdere definitivamente il treno. Per questo motivo l’Aquila non può sbagliare la partita di oggi: vedremo allora cosa succederà tra poche ore…

