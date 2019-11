Diretta Partizan Venezia/ Streaming video tv: serbi ancora imbattuti (Eurocup)

Partizan Venezia, partita diretta dagli arbitri Carlos Cortes, Jurgis Laurinavicius e Sinan Isguder, va in scena alle ore 20:00 di martedì 5 novembre presso l’Aleksandar Nikolic Hall: siamo nella sesta giornata del gruppo B di basket Eurocup 2019-2020, e la sfida rappresenta il testo a testa tra le prime due squadre della classifica. Una vittoria permetterebbe alla Reyer, che arriva da tre successi in serie nella manifestazione, di fare un passo forse decisivo verso la qualificazione al prossimo turno; tuttavia Walter De Raffaele sa bene che la partita di questa sera è la più complicata di tutte, perchè la squadra di Belgrado è ancora imbattuta e naviga al primo posto con due gare di vantaggio sulla stessa Venezia e sul Tofas Bursa, con la consapevolezza che vincere oggi vorrebbe dire chiudere la pratica del girone. Ci aspettiamo allora una serata affascinante, nella speranza che i campioni d’Italia riescano a fare il colpo grosso: aspettando la diretta di Partizan Venezia possiamo valutare alcuni dei temi principali che ci presenta la partita di Eurocup.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Partizan Venezia non sarà trasmessa sui canali tradizionali della nostra televisione; tuttavia gli appassionati avranno la possibilità di seguire questa partita di Eurocup sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce agli abbonati le immagini in diretta streaming video. Ricordiamo anche l’appuntamento con il sito ufficiale eurocupbasketball.com: qui troverete tutte le informazioni utili sulla partita, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati sul parquet.

DIRETTA PARTIZAN VENEZIA: IL CONTESTO

Partizan Venezia si gioca a soli due giorni dal ko che la Reyer ha subito al PalaPentassuglia: ancora una volta gli orogranata non sono riusciti a vincere una partita a basso punteggio e sono stati sconfitti da Brindisi. Si tratta del quarto ko in Serie A1: sicuramente De Raffaele non si aspettava un avvio di stagione così complicato a pochi mesi dallo scudetto, ma se non altro la cosa obbliga la squadra a rimanere concentrata in ogni partita. In Eurocup le cose vanno meglio: dopo aver perso le prime due gare Venezia si è rialzata e ha ottenuto tre successi consecutivi, riuscendo a migliorare sensibilmente la sua classifica e avvicinando come detto la qualificazione. Dipenderà anche dal risultato delle avversarie dirette, ma nel frattempo il Partizan Belgrado rappresenta un test concreto per valutare il livello del gruppo: i serbi sono una sentenza soprattutto in casa, dove hanno giocato due partite vincendole con uno scarto medio di 11 punti. Una squadra che punta alla vittoria del titolo, con grande esperienza internazionale; vedremo allora se la Reyer sarà in grado di fare il colpo grosso.



