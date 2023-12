DIRETTA VIRTUS BOLOGNA OLYMPIAKOS/ Video streaming tv: parola a Luca Banchi (oggi 19 dicembre 2023)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA OLYMPIAKOS: PARLA BANCHI

Mentre si avvicina la diretta di Virtus Bologna Olympiakos, non possiamo fare a meno di tornare a celebrare l’ennesimo colpaccio stagionale in Eurolega della Virtus, vittoriosa settimana scorsa sul campo del Baskonia. Coach Luca Banchi aveva commentato così la prestazione dei suoi ragazzi al termine della partita: “Un gioco solido, un approccio molto promettente. Poi qualche problema a resistere contro la loro grande energia, esplosività, voglia di tornare. I rimbalzi offensivi e i tre punti hanno fatto la differenza nel secondo quarto, quando il Baskonia è rientrato, ma noi siamo rimasti concentrati sul nostro piano, cercando di controllare il ritmo alla fine, dove forse abbiamo perso un po’ del nostro flusso offensivo.

Abbiamo iniziato a sentire forse un po’ di stanchezza e non eravamo così lucidi come prima, ma abbastanza per vincere questa partita e per fare un passo importante per consolidare la nostra identità come squadra”. Questo è naturalmente un aspetto molto importante per coach Luca Banchi, che lo ha dunque sottolineato chiaramente: “Perché niente di meglio delle vittorie in trasferta può aiutare a costruire un corretto spirito di squadra. La qualità del tiro era alta. Quindi significa che stavano spaziando correttamente, che stavano condividendo correttamente la palla. E per la maggior parte del tempo abbiamo tirato bene. Questo è stato il segreto, diciamo, per ridurre le opportunità del loro gioco di passaggio. Credo che questa sia la chiave. La nostra immagine migliore. A volte non siamo così precisi. Ma quando giochiamo con un tale flusso e con una tale, diciamo, volontà di condividere il basket e i sacrifici difensivi, possiamo competere”.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA OLYMPIAKOS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Olympiakos sarà trasmessa come sempre sui canali della televisione satellitare: infatti l’Eurolega è appannaggio di Sky Sport che garantisce tutte le partite delle squadre italiane, più altre scelte di volta in volta. La visione sarà riservata agli abbonati, con l’alternativa della diretta streaming video di Virtus Bologna Olympiakos (anche su DAZN); inoltre, su www.euroleaguebasketball.net/euroleague troverete come sempre le informazioni utili sul match, per esempio il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

VIRTUS BOLOGNA OLYMPIAKOS: PER CONFERMARSI!

Virtus Bologna Olympiakos, in diretta naturalmente dalla Virtus Segafredo Arena del capoluogo emiliano, si giocherà con palla a due alle ore 20.30 di questa sera, martedì 19 dicembre 2023, per la quindicesima giornata della Eurolega di basket edizione 2023-2024. Si apre un doppio turno che caratterizzerà questa settimana con la diretta di Virtus Bologna Olympiakos: la stagione di Eurolega finora è stata magnifica per la Virtus Segafredo Bologna, che con la bellezza di dieci vittorie a fronte di quattro sconfitte sta viaggiando in seconda posizione insieme al Barcellona, tra l’altro sconfitto appena un paio di settimane fa con una rimonta memorabile. Questo dunque è l’anno che potrebbe finalmente riportare la V Nera al top europeo dopo tanto tempo, almeno per quanto riguarda la competizione più prestigiosa.

Va anche detto che Bologna ha una striscia aperta di tre vittorie consecutive che hanno ulteriormente consolidato questa situazione eccellente, oggi quindi l’obiettivo è quello di continuare a fare bene, sfruttando anche il fattore campo contro l’Olympiakos, che invece fa parte dell’ampio gruppone di centro classifica. Per i greci infatti si contano sette vittorie e altrettante sconfitte nelle precedenti quattordici partite e per loro un colpaccio a Bologna sarebbe un enorme passo avanti verso i playoff: che cosa ci dirà la diretta di Virtus Bologna Olympiakos?

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA OLYMPIAKOS: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Virtus Bologna Olympiakos, abbiamo già tratteggiata per sommi capi il cammino della formazione bolognese nelle precedenti quattordici giornate di Eurolega. Notizie eccellenti per la Virtus Bologna, che già nella primissima fase del torneo aveva saputo infilare ben cinque vittorie consecutive, tra cui un meraviglioso +24 esterno contro il Monaco, che hanno lanciato ai vertici della classifica la squadra di coach Luca Banchi, che sembra dunque sempre più specializzato in imprese, dopo il capolavoro compiuto con la Nazionale della Lettonia agli ultimi Mondiali.

Dopo una fase intermedia di alti e bassi, la rimonta contro il Barcellona ha ridato nuovo slancio alla Virtus, che infatti in seguito ha vinto anche contro il Maccabi Tel Aviv e infine settimana scorsa sul campo del Baskonia. Dall’altra parte, ecco un Olympiakos che sta vivendo invece un periodo più complicato, sotto forma di tre sconfitte nelle ultime quattro giornate che hanno ridimensionato un cammino che solo poche settimane fa avremmo certamente giudicato in modo più positivo. I greci saranno comunque un ulteriore test attendibile sulle ambizioni degli uomini del coach Luca Banchi: cosa ci dirà in tal senso la diretta di Virtus Bologna Olympiakos?











