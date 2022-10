Diretta Partizan Virtus Bolona/ Streaming video tv: Obradovic vs Scariolo! (Eurolega)

DIRETTA PARTIZAN VIRTUS BOLOGNA: CHE SFIDA PER LA SEGAFREDO!

Partizan Virtus Bologna, partita in diretta dalla Stark Arena di Belgrado, si gioca alle ore 20:30 di giovedì 20 ottobre: appuntamento in un palazzetto prestigioso per la 4^ giornata di basket Eurolega 2022-2023. Si conclude il doppio turno settimanale, che ha visto le V nere aprire a Kaunas: dunque un’altra trasferta per la squadra di Sergio Scariolo, che nel frattempo si è già tolta l’ansia di dover vincere la prima partita dopo tanti anni e lo ha fatto contro il Bayern Monaco, in un match tirato ma tutto sommato ben gestito da una squadra che si deve testare in una competizione che non onora da parecchio tempo.

Lo stesso contesto che di fatto accompagna il Partizan: certo il roster dei serbi è di grande livello e in panchina c’è un certo Zelimir Obradovic, ma anche per uno che l’Eurolega l’ha vinta 9 volte le cose non possono essere scontate e infatti le prime uscite internazionali della squadra ha confermato che ci vorrà tempo per entrare davvero in ritmo, e giocarsi quei playoff che sono lo stesso obiettivo delle V nere. Adesso, aspettando che la diretta di Partizan Virtus Bologna prenda il via, proviamo a fare qualche rapida considerazione circa i temi principali che accompagnano questa interessantissima partita di Eurolega alla Stark Arena.

DIRETTA PARTIZAN VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Partizan Virtus Bologna è disponibile sui canali della televisione satellitare: come ormai sappiamo l’Eurolega è un’esclusiva Sky, dunque tutti gli abbonati potranno accedere alle immagini della partita attraverso il loro decoder e, in alternativa, avvalersi del servizio di diretta streaming video che non comporta costi aggiuntivi, ed è attivabile tramite l’applicazione Sky Go. Naturalmente sul sito ufficiale della competizione, che trovate all’indirizzo euroleague.net/euroleague, potrete consultare liberamente il tabellino e il boxscore del match aggiornati in tempo reale.

DIRETTA PARTIZAN VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Siamo vicini alla palla a due di Partizan Virtus Bologna: calendario curioso per i serbi, che in questa settimana giocano due volte in casa e contro le due rappresentanti italiane, visto che come ricorderete martedì hanno incrociato Milano. Possiamo ripetere che il Partizan sia comunque arrivato in Eurolega ma l’anno scorso abbia avuto una campagna internazionale deludente, perché era una delle grandi candidate alla vittoria dell’Eurocup ma si è invece fermata agli ottavi. A proposito: le due squadre si ritrovano dallo scorso anno, ma va anche detto che erano in gironi diversi e dunque non si erano incrociate, mancando quello che sarebbe certamente stato un favoloso match.

Adesso il livello si è alzato per entrambe: sia Obradovic che Scariolo sono allenatori che hanno scritto la storia del basket, ma come detto anche loro devono accettare che i loro roster debbano avere un minimo di rodaggio contro squadre che sono abituate a queste atmosfere. Scopriremo con il tempo se davvero Partizan e Virtus Bologna possano iscriversi alla battaglia per un posto nei playoff: tutto lascia pensare che la risposta sia positiva, questa sera però a vincere sarà solo una squadra e dunque sarà interessante stabilire chi farà passi avanti in classifica…











