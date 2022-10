Diretta Virtus Bologna Bayern/ Streaming video tv: pronto riscatto in Eurolega?

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BAYERN MONACO: LA PRIMA IN CASA!

Virtus Bologna Bayern Monaco è in diretta dal PalaDozza, alle ore 20:30 di giovedì 13 ottobre: dopo tanti anni le V nere tornano a giocare in casa in questa competizione, è infatti la seconda giornata di basket Eurolega 2022-2023 e dunque sarà un grande appuntamento per tutti i tifosi della Segafredo. Sarà anche un bel derby tra due allenatori di casa nostra che sono andati a vincere tanto all’estero, vale a dire Sergio Scariolo (nuovamente campione d’Europa con la Spagna) e Andrea Trinchieri che dopo lo straordinario ciclo con il Bamberg si è trasferito in Baviera – con altre tappe nel mezzo – e in Eurolega si è immediatamente fatto riconoscere.

Dal punto di vista del risultato, attenzione perché entrambe le squadre hanno perso all’esordio: la Virtus Bologna è caduta contro il Monaco giocando un brutto secondo tempo, il Bayern invece non ha saputo resistere al nuovo, scintillante Fenerbahçe, Dunque sarà caccia al riscatto nella diretta di Virtus Bologna Bayern; aspettando che la partita del PalaDozza prenda il via possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che potrebbero emergere dalla serata, ricordando comunque che siamo solo all’inizio della stagione e ogni valutazione davvero profonda dovrà aspettare…

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BAYERN MONACO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Bayern Monaco sarà trasmessa esclusivamente sui canali della televisione satellitare: si tratterà dunque di un appuntamento riservato agli abbonati, che potranno selezionare il canale di riferimento sul loro decoder e seguire il match di Eurolega come altri di questa competizione. Come sempre, in assenza di un televisore, sarà disponibile il servizio di diretta streaming video che è incluso nel pacchetto e non comporta costi aggiuntivi: ai clienti basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BAYERN MONACO: SITUAZIONE E CONTESTO

Ci avviciniamo quindi alla diretta di Virtus Bologna Bayern Monaco: le V nere finora hanno sempre vinto in campionato ma hanno anche affrontato due avversarie abbordabili, prima Napoli (contro la quale è stata peraltro necessario una rimonta non indifferente) e poi Trieste, battuta domenica qui al PalaDozza. In Eurolega invece la prima dopo tanti anni è stata rovinata dal Monaco: Scariolo non ha usato mezze misure per definire la squadra del Principato, parlando benissimo di Mike James e di tutta l’organizzazione di un gruppo che nella passata edizione del torneo ha raggiunto i playoff, mettendo paura al Barcellona.

Per alcuni giocatori della Virtus Bologna l’Eurolega rappresenta qualcosa di nuovo; chi ha tanta esperienza di questo torneo è ai box (Tornike Shengelia) oppure è rientrata da poco e non è ancora in condizione (Milos Teodosic e Daniel Hackett) dunque eventualmente bisognerà aspettare per vedere la reale Segafredo competere per un posto nella post season, che come espressamente detto dalla proprietà è il principale obiettivo della stagione. intanto vedremo se nell’imminente diretta di Virtus Bologna Bayern arriveranno riscossa e prima vittoria in Eurolega…











