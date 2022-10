DIRETTA ZALGIRIS VIRTUS BOLOGNA/ Video streaming tv: il ricordo della finale del 1999

DIRETTA ZALGIRIS VIRTUS BOLOGNA: IL RICORDO

Abbiamo presentato la diretta di Zalgiris Virtus Bologna come una sfida storica, ed effettivamente è così: nel 1999 la squadra lituana ha vinto la sua prima e unica Eurolega, e nella finale aveva battuto proprio la Virtus Bologna. La formula era ancora diversa, come ricorderete; fatto sta che alla Final Four erano arrivate queste due squadre insieme a Olympiacos e Fortitudo Bologna. Era un periodo dominante per Basket City; le V nere avevano battuto la F in una semifinale dal punteggio bassissimo (62-57) mentre lo Zalgiris aveva avuto la meglio sull’Olympiacos con il risultato di 87-71.

Poi, in finale, lo Zalgiris Kaunas di coach Jonas Kazlauskas aveva vinto il titolo con un 82-74; quello era un roster fortissimo nel quale giocavano Tyus Edney, che poi alla Final Four di Eurolega avrebbe trascinato Treviso, e i fratelli Mindaugas e Eurelijus Zukauskas oltre a Tomas Masiulis, Anthony Bowie e Jiri Zidek. Se vogliamo, la punta di diamante era Saulius Stombergas, che poi lo Zalgiris lo ha anche allenato e che soprattutto qualche mese dopo avrebbe firmato proprio con la Virtus Bologna, con cui avrebbe perso la finale di Coppa Saporta contro l’Aek Atene. Tra poco scopriremo quello che succederà questa sera sul parquet della Zalgirio Arena… (agg. di Claudio Franceschini)

ZALGIRIS VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Zalgiris Virtus Bologna sarà disponibile sulla televisione satellitare: appuntamento riservato agli abbonati, che potranno selezionare i canali Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (numeri 201 e 204 del decoder) ed eventualmente servirsi della diretta streaming video, che garantisce la visione del match su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie all’applicazione Sky Go. Per il resto, ricordiamo che potrete consultare il sito ufficiale della Eurocup, che trovate all’indirizzo euroleaguebasketball.net/euroleague, per tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

ZALGIRIS VIRTUS BOLOGNA: SFIDA STORICA!

Zalgiris Virtus Bologna, partita diretta dagli arbitri Robert Lottermoser, Jordi Aliaga e Uros Nikolic, va in scena alla Zalgirio Arena alle ore 19:00 di martedì 18 ottobre, con fuso italiano: siamo nella 3^ giornata di basket Eurolega 2022-2023. Tifosi e appassionati sanno bene che questa è una partita storica; al netto di questo e dei ricordi, bisogna dire che per la Segafredo può essere un’occasione per raccogliere la seconda vittoria in questa regular season, dopo quella ottenuta contro il Bayern di Andrea Trinchieri. Per contro lo Zalgiris Kaunas ha sempre perso, e dunque potrà eventualmente sfruttare il turno casalingo per iniziare idealmente la sua marcia verso i playoff; tuttavia, per i lituani sarà tutt’altro che semplice andare a caccia dell’obiettivo.

Intanto in campionato la Virtus Bologna procede al momento senza alcun problema, ha vinto anche nell’anticipo del sabato schiantando Verona (+25 nel match dell’AGSM Forum) e dunque è a punteggio pieno insieme a Milano e Tortona, come del resto ci si aspettava. Per Sergio Scariolo l’Eurolega è comunque obiettivo primario, dunque vedremo come andranno le cose nella diretta di Zalgiris Virtus Bologna; mentre aspettiamo che la partita prenda il via possiamo fare qualche rapida considerazione circa i temi principali che emergeranno dalla bella e importante serata che ci attende alla Zalgirio Arena tra qualche ora.

DIRETTA ZALGIRIS VIRTUS BOLOGNA: SITUAZIONE E CONTESTO

A poche ore dalla diretta di Zalgiris Virtus Bologna abbiamo appunto due sconfitte per la squadra lituana. I biancoverdi però hanno sempre giocato in trasferta in questo avvio di Eurolega: hanno perso sul filo di lana contro il Maccabi Tel Aviv e poi sono caduti al Pireo contro l’Olympiacos, una squadra che all’esordio era andata a vincere al Palau Blaugrana. Diciamo allora che lo Zalgiris Kaunas si deve ancora del tutto rivelare, anche se la passata stagione ci ha detto che forse manca ancora qualcosa per raggiungere quel livello che era stato centrato e onorato con Sarunas Jasikevicius, capace incredibilmente di portare questa squadra ai playoff.

La Virtus Bologna ha esplicitamente dichiarato che l’obiettivo per l’Eurolega è quello di centrare i playoff: inevitabile, perché si tratta comunque di una società storica che è salita più volte sul tetto d’Europa e ha scritto pagine fondamentali di questa competizione. Adesso chiaramente il percorso è diverso, si arriva da una rinascita che è passata attraverso una retrocessione in Italia e periodi difficili a livello economico, ma la proprietà è sana e vedere giocatori come Milos Teodosic, Marco Belinelli e Tornike Shengelia in maglia nera fa soltanto piacere. Per il resto scopriremo cosa succederà questa sera…











