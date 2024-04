DIRETTA/ Pergolettese Arzignano (risultato 0-0) streaming video tv: match al via! (oggi 7 aprile 2024)

DIRETTA PERGOLETTESE ARZIGNANO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta di Pergolettese Arzignano evidenzia due formazioni che in classifica si ritrovano rispettivamente al sedicesimo e quindicesimo posto. Una sfida con due formazioni che hanno realizzato un andamento piuttosto simile in questo campionato con solamente: a separarle con gli ospiti sopra di posizione. Padroni di casa che hanno realizzato 39 gol mentre ne hanno subiti 47; proprio l’aspetto difensivo è quello di attenzione maggiormente in quanto risulta essere la seconda formazione ad aver preso più gol in questo campionato.

Peggio ha fatto solamente la Fiorenzuola con 56. Dall’altra parte gli ospiti hanno realizzato 27 gol mentre hanno subiti 33. Arzignano che nonostante le reti realizzate da Parigi (8), risulta essere il terzo attacco peggiore dell’intero campionato. La sfida di oggi è fondamentale per entrambe le formazioni nel tentativo di allontanarsi dalla zona più calda della classifica. (Marco Genduso)

PERGOLETTESE ARZIGNANO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Pergolettese Arzignano sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pergolettese Arzignano in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PERGOLETTESE ARZIGNANO: I TESTA A TESTA

Ci siamo quasi, la diretta Pergolettese Arzignano avrà finalmente inizio tra pochi minuti. I testa a testa di questo match nella storia sono solamente tre. L’Arzignano ha vinto nel match dell’andata e con questo ha spostato l’equilibrio del bilancio dalla propria parte visto che prima erano arrivati solo due pareggi.

Il primo per 1-1 nel 2022 mentre 0-0 nel 2023. Ora spostiamoci a vedere i rispettivi rendimenti recenti. La Pergolettese ha vinto solo con l’Atalanta U23 in trasferta nelle ultime cinque partite disputate. Stessa cosa l’Arzignano che ha raccolto solo una volta i tre punti nelle ultime settimane ovvero col Renate per 3-0. (aggiornamento di Christian Attanasio)

PERGOLETTESE ARZIGNANO: DELICATO INCROCIO SALVEZZA!

Pergolettese Arzignano, in diretta alle ore 18.30 di oggi, domenica 7 aprile 2023, sarà una partita valida per la trentacinquesima giornata del girone A del campionato di Serie C. Siamo sempre più vicini al momento dei verdetti e la posta in palio si annuncia quindi alta pure nella diretta di Pergolettese Arzignano, che può infatti essere descritta come una vera e propria sfida per la salvezza, dal momento che i padroni lombardi hanno 37 punti mentre gli ospiti veneti li precedono di due lunghezze, a quota 39 punti. Per entrambe l’obiettivo è quello di evitare i playout e naturalmente la sfida contro una rivale diretta avrà particolare importanza nella volata finale.

La Pergolettese arriva da una sconfitta a Padova nella scorsa giornata, la prestazione sul campo della seconda era stata tutto sommato buona, ma naturalmente a questo punto della stagione servono i punti; anche l’Arzignano ha bisogno di ripartire, dal momento che gli ospiti veneti arrivano da una sconfitta casalinga per 1-2 al cospetto della Triestina, un’altra big del girone. Oggi invece si gioca un match tra formazioni di pari livello e anche per questo la posta in palio sarà così delicata: quale sarà il verdetto al termine della diretta di Pergolettese Arzignano?

PROBABILI FORMAZIONI PERGOLETTESE ARZIGNANO

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Pergolettese Arzignano. I padroni di casa di mister Giovanni Mussa potrebbero scendere in campo secondo il modulo 3-5-2 e con questi possibili undici titolari: il portiere Soncin; davanti a lui i tre difensori Arini, Piccinini e Tonoli; a centrocampo poi folta linea a cinque per la Pergolettese, con Bariti, Figoli, Jaouhari, Andreoli e Lambrughi da destra a sinistra; infine, il tandem d’attacco cremasco potrebbe essere formato da Guiu e Piu.

La risposta dell’Arzignano e del suo allenatore Simone Bentivoglio invece dovrebbe concretizzarsi in un modulo 4-3-1-2, nel quale ipotizziamo questi undici titolari: il portiere Boseggia; la difesa a quattro formata da Cariolato, Piana, Boffelli e Bernardi; a centrocampo il terzetto composto da Lakti, Bordo e Casini; infine, l’attacco dei veneti dovrebbe prevedere il trequartista Fagioli alle spalle delle due punte, che potrebbero essere Mattioli e Parigi.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche alle quote dell'agenzia Snai per il pronostico sulla diretta di Pergolettese Arzignano. Il verdetto si annuncia incerto, anche se i padroni di casa potrebbero essere leggermente favoriti: il segno 1 infatti è quotato a 2,40, mentre poi si sale a quota 2,90, che è il valore sia per il pareggio sia in caso di colpaccio veneto, quindi per il segno X e il segno 2.











