DIRETTA PERGOLETTESE CALDIERO TERME, SQUADRE A CONFRONTO

Una sfida che dirà molto su questa fase importante di inizio stagione. La diretta Pergolettese Caldiero Terme, in programma lunedì 30 settembre 2024 alle ore 20:45, vedrà due squadre divise da ben sette punti.

La Pergolettese sta vivendo un avvio di stagione ai limiti. Oltre a non aver mai vinto, sono arrivate addirittura quattro sconfitte in sei sfide: Pro Vercelli e Vicenza di misura, 3-0 dall’Albinoleffe in trasferta e infine il 5-1 dell’Atalanta U23.

Il Caldiero Terme ne ha perse una in meno, ma d’altro canto conta ben tre vittorie vale a dire il 3-2 sul campo dell’Albinoleffe, l’1-0 a Triestina e quello che è finora l’unico sucesso in casa della stagione cioè il 4-1 inflitto alla Pro Vercelli.

DIRETTA PERGOLETTESE CALDIERO TERME IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Se siete interessati ad assistere al match in diretta Pergolettese Caldiero Terme dovrete abbonarvi o a Sky oppure a NOW.

Questo vi permetterà tra le altre cose anche di avere diritto alla visione della diretta streaming sulle rispettive applicazioni, scaricabili su tutti i dispositivi mobili.

LE PROBABILI FORMAZIONI PERGOLETTESE CALDIERO TERME

Ora è il momento di dare un’occhiata alle probabili formazioni della diretta Pergolettese Caldiero Terme. I padroni di casa si disporranno secondo il modulo 4-3-3 con Galeotti in porta e il quartetto Villa, Andreoli, Mazzarani e Varas in difesa. A centrocampo ci saranno Panatti, Villa e Lucenti con Figoli, Fumagalli e Iori in avanti.

Il Caldiero Terme preferisce un 3-5-2. In porta ecco Rossi, difeso qualche metro più avanti da Marini, Esposito e Anesi. I due esterni saranno Biasin e Michelotto mentre Carlevaris, Dall’Ara e Bontempo agiranno in mediana. In attacco tandem Sane-Grandolfo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE PERGOLETTESE CALDIERO TERME

Eccoci al paragrafo relativo alle quote per le scommesse della diretta Pergolettese Caldiero Terme. I favoriti seppur di poco, sono i padron di casa a 2.35 con il segno X a 3.15. Il 2 fisso invece viene quotato dai boomakers in lavagna a 2.75.

Andiamo ora a vedere le quote relative alle reti. L’Over 2.5, almeno tre gol nel match, sono a 2.02 con l’Under a 1.65. Il Gol si trova a 1.94, No Gol a 1.85.