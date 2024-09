DIRETTA ALBINOLEFFE PERGOLETTESE, PUNTI PESANTI!

È arrivata l’ora di ripartire. La diretta Albinoleffe Pergolettese vedrà le due squadre lottare per ottenere la prima vittoria stagionale in campionato. La sfida andrà in scena venerdì 13 settembre 2024 alle ore 20:45 in casa dei biancazzurri.

I padroni di casa hanno iniziato perdendo per 3-2 in casa contro il Caldiero Terme, fin qui una delle sorprese della stagione. Nelle successive due gare invece l’Albinoleffe rialza la china sebbene solo con due pareggi: 1-1 con Arzignano e Vicenza.

La Pergolettese invece ha fatto anche peggio poiché nelle prime due settimane hanno perso entrambe le volte, entrambe per 1-0 contro Pro Vercelli in trasferta e Vicenza in casa. Contro l’Union Clodiense nell’ultimo turno è arrivato invece il primo gol e primo punto, risultato di 2-2.

DOVE VEDERE DIRETTA ALBINOLEFFE PERGOLETTESE, STREAMING VIDEO TV

Come per tutte le sfide di Serie C, la diretta Albinoleffe Pergolettese verrà trasmessa sia su Sky che su NOW.

Se preferite seguire la diretta streaming allora dovete scaricare le rispettive applicazioni di Sky e NOW, essere dotati di abbonamento e seguire l’incontro.

LE PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE PERGOLETTESE

Ora andiamo a vedere le probabili formazioni Albinoleffe Pergolettese. Il Leffe si schiererà con il 3-5-2 con Marietta in porta, difesa a tre con Borghini, Boloca e Baroni. Gli esterni saranno Potop e Munari mentre Zanini, Astrologo e Parlati occuperanno il centrocampo. Davanti Zoma-Longo.

Stesso identico modulo per i gialloblu che giocheranno con Cordaro tra i pali, Arini insieme a Bignami e Tonoli in difesa. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Albertini, Scarsella, Careccia, Jaouhari e Olivieri con Anelli insieme a Piu.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ALBINOLEFFE PERGOLETTESE

Infine diamo uno sguardo alle quote per le scommesse Albinoleffe Pergolettese. I padroni di casa partono con i favori del pronostico a 2.40 contro i 3 degli ospiti. Il segno X relativo al pareggio invece è quotato 2.85, una via di mezzo.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nell’incontro, è dato a 2.55 contro l’Under a 1.43. Concludiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 2.10 e 1.60.