Diretta/ Pergolettese Legnago (risultato 0-0) streaming video tv: Sala ci prova ! (Serie C, 28 ottobre 2023)

Nei primi venti minuti della diretta tra Giana Erminio e Pro Sesto, la partita si mantiene in equilibrio con un risultato ancora fermo sullo 0-0. Tuttavia, uno degli episodi più significativi è stato l'occasione creata da Sala, che ha avuto la possibilità di rompere l'equilibrio. In questa fase iniziale della partita, con entrambe le squadre alla ricerca di spazi e opportunità, Sala è riuscito a mettersi in evidenza con un'azione promettente.

Attraverso abilità tecnica o forza fisica, Sala ha guadagnato una posizione favorevole per calciare in porta. Nonostante l'occasione, il risultato è rimasto immutato, con la conclusione di Sala respinta dalla difesa avversaria o bloccata dal portiere. La tensione sul campo è palpabile, e la partita promette di essere avvincente con entrambe le squadre che cercano di trovare la via del gol. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA PERGOLETTESE LEGNAGO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che pone di fronte Pergolettese Legnago vede affrontarsi due formazioni che si sono ritrovate l’una contro l’altra all’interno di un rettangolo di gioco verde in ben due circostanze prima di quest’oggi. La prima sfida è terminata con il risultato di 3-1 per la Legnago. La data risulta essere il 10 ottobre del 2021: vantaggio del Legnago con la rete di Buric dopo solamente tre giri di orologio.

Pergolettese che trova il modo di pareggiare grazie al gol a ridosso della fine del primo tempo con Morello. Raddoppio ancora una volta firmato dall’attaccante croato Buric e rete finale firmata da Dejan Lazarevic. Gara di ritorno che invece è terminata con il risultato di 1-1. Vantaggio nel secondo tempo da parte del Legnago con la rete di Francesco Antonelli a cui fa seguito il pareggio che porta la firma di Riccardo Moreo il quale realizzò solamente due gol in maglia gialloblù prima del trasferimento al Pro Sesto. (Marco Genduso)

PERGOLETTESE LEGNAGO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Pergolettese Legnago sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Pergolettese Legnago sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine.

CHI TORNERA’ A VINCERE?

La diretta Pergolettese Legnago, in programma sabato 28 ottobre alle ore 18:30, reduci entrambi da due sconfitte consecutive in campionato. I gialloblu hanno perso sia contro la Pro Vercelli che con l’Alessandria in questa doppia trasferta piemontese dove non è stato nemmeno segnato un gol. L’ultima volta che la Pergolettese ha segnato è stata nella gara vinta 2-0 contro il Trento.

Il Legnago ha perso nelle sue due ultime partite disputate, la prima contro l’Atalanta U23 per 1-0 mentre la seconda 3-1 in casa contro la Triestina. L’ultima vittoria risale al 4-0 inflitto in trasferta a Fiorenzuola. Attualmente in classifica il Legnago si trova in undicesima posizione con gli stessi identici punti della Pergolettese, uguale anche la differenza reti tra le due squadre, così come lo storico di 4 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte.

PERGOLETTESE LEGNAGO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Pergolettese Legnago vede la squadra di casa disporsi con il modulo 352, tra i pali sarà Soncin, difesa 3 con Arini, Piccinini e Tonoli. A centrocampo gli esterni larghi saranno Cerasani e Capoferri, mentre nella zona nevralgica del campo agiranno Andreoli, Aucelli e Artioli, tandem offensivo formato da Guiu e Piu.

Risponde il Legnago con il modulo 3412. In Porta Fortin retoguardia formata da Zanandrea e Noce come braccetti di difesa e Motoc al centro. Centrocampo da destra a sinistra avrà come protagonisti Muteba, Baradji, Viero e Ruggeri. Van Ransbeek agirà alle spalle di Rocco e Gianni.

PERGOLETTESE LEGNAGO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote delle scommesse di Pergolettese Legnago danno per favorita la squadra di casa a 2. L’X relativa al pareggio è data 3.25, un po’ più bassa rispetto al 2 fisso a 3.50.

Sempre secondo il sito Sisal, l’Over 2.5 lo potremo trovare a 2.05 contro l’1.60 dell’esito opposto. Il Gol invece è quotato 2.25 mentre il No Gol a 1.61











