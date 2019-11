Diretta Pergolettese Monza/ Streaming video tv: testa-coda al Voltini (Serie C)

Pergolettese Monza, che verrà diretta dal signor Matteo Gualtieri, va in scena per la tredicesima giornata del campionato di Serie C 2019-2020: alle ore 17:30 lo stadio Voltini vede protagonista la prima in classifica del girone A, che sta dominando la stagione e punta la promozione diretta. Il pareggio clamoroso contro il Renate, con due gol subiti in pieno recupero nel secondo tempo, è stato un incidente di percorso che ha lasciato un’ampia distanza tra il Monza e le inseguitrici: 7 punti il vantaggio per la squadra di Cristian Brocchi, che finora ha sempre vinto in trasferta. Percorso inverso o quasi per la Pergolettese: la neopromossa cremasca infatti va ancora a caccia della prima vittoria, fino a questo momento ha incassato appena cinque pareggi ed è reduce dal ko di misura sul campo della Juventus U23. Impresa disperata per gli uomini di Matteo Contini, che però ci proveranno come è giusto che sia. Aspettando ora la diretta di Pergolettese Monza andiamo a vedere in che modo le due squadre potrebbero essere disposte sul terreno di gioco, leggendo le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pergolettese Monza non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, ma sappiamo ormai che le partite del campionato e della Coppa Italia di Serie C sono state acquistate (per l’ennesima stagione) dal portale Eleven Sports, che di conseguenza le fornisce in diretta streaming video. Sarà dunque possibile abbonarsi al servizio, con una sottoscrizione stagionale, oppure decidere di volta in volta di acquistare il singolo match, il cui prezzo è stato fissato all’inizio del campionato salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI PERGOLETTESE MONZA

Contini dispone la sua squadra con il 4-1-4-1 per Pergolettese Monza: Agnelli e Simone Ferrari, con la possibilità di una maglia da titolare per Belingheri, avanzano il loro raggio d’azione lasciando Panatti davanti alla difesa, e affiancando gli esterni Muchetti e Franchi che appoggeranno la prima punta Morello. In difesa invece dovremmo nuovamente vedere il veterano Canini fare coppia con Mohamed Coly, in porta andrà Ghidotti mentre i due terzini saranno Lucenti e Girgi. Nel Monza è squalificato Bellusci: dunque uno tra Marconi e Negro farà coppia con Filippo Scaglia a protezione di Lamanna, a destra potrebbe tornare titolare Lepore con Anastasio schierato da terzino sinistro. A centrocampo come sempre ci sono tante soluzioni: possono rientrare sia Fossati che Galli senza dimenticarsi di D’Errico, Brocchi deciderà se dare riposo a Nicola Rigoni e Armellino mentre Iocolano potrebbe avanzare sulla trequarti, dove è in ballottaggio con Chiricò per affiancare Finotto e Andrea Brighenti, favoriti su Gliozzi e Ettore Marchi.

QUOTE E PRONOSTICO

E’ la squadra ospite a partire nettamente favorita nel pronostico di Pergolettese Monza, tracciato dall’agenzia di scommesse Snai: il segno 2 per la sua vittoria vi permetterebbe infatti di intascare una vincita pari a 1,45 volte la somma messa sul piatto, contro il valore di 7,00 che è stato posto sul segno 1 per il successo dei cremaschi. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, porta in dote un guadagno corrispondente a 3,80 volte quanto puntato.



