Diretta Pergolettese Piacenza/ Streaming video tv: punti pesanti (Serie C)

Pergolettese Piacenza, in diretta dallo stadio Giuseppe Voltini di Crema, è la partita in programma alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, domenica 3 ottobre 2021, per la settima giornata del girone A di Serie C. Uno sguardo alla classifica del gruppo ci dice che la diretta di Pergolettese Piacenza metterà in palio punti già pesanti. Questo vale probabilmente soprattutto per i padroni di casa, perché la Pergolettese arriva dalla disastrosa sconfitta per 5-0 a Seregno di mercoledì e di conseguenza deve riscattarsi al più presto, sia per la classifica (4 punti finora) sia per il morale.

Dall’altra parte abbiamo un Piacenza che fino a quattro giorni fa era a pari punti, ma adesso si è portato a quota 7 grazie alla vittoria contro la Legnago Salus e naturalmente vorrebbe provare a vincere di nuovo per avvicinarsi alla zona più bella della classifica, sfruttando anche il momento psicologico che sicuramente è migliore per gli emiliani. La sfida sarà comunque delicata, vedremo dunque che cosa ci riserverà Pergolettese Piacenza…

DIRETTA PERGOLETTESE PIACENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Pergolettese Piacenza non è una di quelle disponibili per questa settima giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PERGOLETTESE PIACENZA

Quali potrebbero essere invece le probabili formazioni di Pergolettese Piacenza? Per i padroni di casa possibile modulo 4-3-3 con Galeotti in porta; difesa a quattro formata da Piccardo, Alari, Ferrara e Villa; a centrocampo il terzetto con Palermo, Arini e Guiu; infine Morello, Gennaro e Moreo potrebbero comporre oggi il tridente offensivo della Pergolettese.

La risposta del Piacenza dovrebbe invece prevedere un modulo 3-5-2: in porta Stucchi e davanti a lui i tre difensori Codromaz, Tafa e Nava; folto centrocampo a cinque con Gonzi, Corbari, Marino, Bobb e Giordano da destra a sinistra; infine nel tandem d’attacco potrebbero giocare Cesarini e Rabbi per il Piacenza.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Pergolettese Piacenza, in base alle quote offerte dall’agenzia Eurobet. Partono leggermente favoriti i padroni di casa, infatti il segno 1 è quotato a 2,40 mentre poi si sale a quota 2,95 per il segno X in caso di pareggio e fino a 3,05 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di vittoria del Piacenza.



