DIRETTA/ Pergolettese Vicenza (risultato 0-0) streaming video tv: ci prova Ferrari

DIRETTA PERGOLETTESE VICENZA (RISULTATO 0-0): CI PROVA FERRARI

Al 7′ primo affondo del Vicenza con Ferrari, la Pergolettese prova a rispondere al quarto d’ora con una combinazione che non si chiude tra Varas e Bariti. Entrambe le squadre cercano di sfondare sulle fasce ma il risultato non si sblocca nel primo quarto di gara. Queste le formazioni schierate dal 1′ dai due allenatori. PERGOLETTESE (3-5-2): Soncin; Tonoli, Arini, Piccinini; Bariti, Mazzarani, Artioli, Varas, Villa; Vitalucci, Abiuso. A disposizione: Rubbi, Cattaneo, Lucenti, Bevilacqua, Andreoli, Saccani, Figoli, Verzeni, Iori, Doumbia, Cancello. Allenatore: Alberto Villa. VICENZA (4-2-3-1): Iacobucci; Bellich, Pasini, Cavion, Valietti; Zonta, Greco; Jimenez, Della Morte, Rolfini; Ferrari. A disposizione: Confente, Brzan, Corradi, Ndaye, Begic, Cappelletti, Stoppa, Oviszach, Ronaldo, Scarsella, Giacomelli, Dalmonte, Mores. Allenatore: Dan Thomassen. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA PERGOLETTESE VICENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pergolettese Vicenza non dovrebbe essere trasmessa in televisione (in caso, l’appuntamento sarebbe riservato agli abbonati al pacchetto Calcio di Sky); sappiamo in ogni caso che tutte le partite del campionato di Serie C vengono fornite dal portale Eleven Sports. In questo caso naturalmente la visione di Pergolettese Vicenza sarà in diretta streaming video.

SI COMINCIA!

Sta per iniziare la diretta di Pergolettese Vicenza, partita valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie C, raggruppamento A. Prima di tuffarci nella sfida andiamo ad analizzare le statistiche che accompagnano questa partita che si preannuncia davvero importante per la zona play-off. Da una parte Mazzarani e compagni che, con quarantasette punti (tredici vittorie, otto pareggi, quattordici sconfitte) devono fare risultato per rimanere agganciati al treno che porta al decimo posto.

Dall’altra i biancorossi del Vicenza che, forti di cinquantaquattro punti (sedici vittorie, sei pareggi, tredici sconfitte), sperano di agganciare la quarta piazza ma, allo stesso tempo, devono evitare il rientro della Virtus Verona, oggi distante tre lunghezze. Numeri abbastanza differenti in termini di reti: sessantadue quelle realizzate dal Vicenza migliore attacco del girone, ventuno in più della Pergolettese; quaranta quelle subite dai padroni di casa, cinque in meno della formazione ospite. (Giulio Halasz)

PERGOLETTESE VICENZA: I TESTA A TESTA

Diretta di Pergolettese Vicenza che andrà in scena per la seconda volta nella storia delle due compagini. L’unico precedente storico è arrivato nel girone di andata con l’imposizione dei biancorossi sui gialloblù con il risultato di 2-0. Una vittoria che fa ben sperare la formazione ospite con i gol realizzati da Ierardi e Dalmonte rispettivamente al minuto 40 e 87. Gara di andata caratterizzata dall’enorme quantità di cartellini gialli usciti dal direttore di gara: ben 8, 4 per parte. Pergolettese che arriva al confronto con il Vicenza con un ottimo periodo di forma: sei punti totalizzati nelle ultime tre gare.

Vittoria contro Pro Vercelli e Novara con lo stop in mezzo contro il Virtus Verona per 1-0. Dall’altra parte il Vicenza è tornato alla vittoria contro il Trento dopo aver perso in casa contro l’Arzignano in un pirotecnico 2-3 e pareggiato in trasferta contro la Triestina per 1-1. La classifica, tuttavia, indica gli ospiti al quinto posto con ottime chance di classificarsi nelle migliori posizioni per i play off; padroni di casa che invece lottano per entrare negli stessi. (Marco Genduso)

PERGOLETTESE VICENZA: PARTITA COMBATTUTA!

Pergolettese Vicenza, in diretta naturalmente dallo Stadio Giuseppe Voltini di Crema, si giocherà alle ore 20.00 di questa sera, giovedì 6 aprile 2023, come anticipo della trentaseiesima giornata della Serie C 2022-2023 nel girone A, che comincia già oggi con le partite di chi sarà impegnato poi nella finale di Coppa Italia di Serie C, cioè il Vicenza, in un turno che sarà tutto “anticipato” a causa della Pasqua. I veneti arrivano dalla vittoria contro il Trento e con la diretta di Pergolettese Vicenza puntano a consolidarsi nella migliore posizione possibile verso gli ormai sempre più vicini playoff.

Attenzione però a una Pergolettese che domenica ha firmato un bel colpo andando a vincere sul campo del Novara. Di conseguenza i cremaschi ormai hanno praticamente ipotecato l’obiettivo basilare della salvezza, ma adesso possono permettersi di guardare in alto, perché la zona playoff dista una sola lunghezza e naturalmente nelle ultime tre giornate la Pergolettese proverà a giocarsi tutte le sue carte verso un obiettivo così prestigioso. Siamo quindi davvero curiosi di scoprire che cosa potrà succedere nella diretta di Pergolettese Vicenza…

PROBABILI FORMAZIONI PERGOLETTESE VICENZA

Andiamo adesso a scoprire qualcosa in più a proposito delle probabili formazioni della diretta di Pergolettese Vicenza. Per l’allenatore di casa Alberto Villa il modulo di riferimento potrebbe essere il 3-5-2 con Arini, Piccinini e Tonoli che potrebbero giocare nella difesa a tre davanti al portiere Soncin; nella folta linea a cinque del centrocampo della Pergolettese ipotizziamo invece da destra a sinistra Bariti, Artioli, Varas, Mazzarani e Villa, infine potrebbero essere Guiu Vilanova e Abiuso a formare il tandem d’attacco titolare per i cremaschi.

La risposta degli ospiti del Vicenza potrebbe concretizzarsi nel modulo 4-2-3-1 con questi possibili undici titolari per mister Dan Thomassen: Iacobucci in porta, protetto dai quattro difensori Vailetti, Pasini, Cappelletti e Bellich; in mediana ecco la coppia formata da Greco e Zonta; sulla trequarti il terzetto composto da destra a sinistra da Dalmonte, Stoppa e Begic alle spalle del centravanti, che potrebbe essere Rolfini.











