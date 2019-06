Diretta Perù Brasile/ Streaming video DAZN: che test per gli Incas! (Copa America)

Perù Brasile, in diretta dall’Arena Corinthians di San Paolo, si gioca sabato 22 giugno alle ore 21.00 italiane, sarà una sfida valevole come match della terza giornata della fase a gironi della Copa America 2019. Entrambe le squadre sono a un passo dalla qualificazione ai quarti di finale, anche se la seconda giornata ha dato indicazioni diverse alle due Nazionali. Il Perù è reduce da una brillante vittoria contro la Bolivia, battuta in rimonta 3-1 dopo il pareggio contro il Venezuela. Proprio quel Venezuela che ha fermato a sorpresa sul pareggio 0-0 il Brasile, che ha deluso alla sua seconda uscita. Il che significa: attenzione al pareggio. In caso di X e una vittoria del Venezuela sulla Bolivia, la classifica del girone potrebbe stravolgersi.

DIRETTA STREAMING VIDEO DAZN, QUOTE E RISULTATO LIVE

Segnaliamo che la partita Perù Brasile non sarà visibile in diretta tv in chiaro o sul satellite, ma ci sarà la possibilità di vedere in esclusiva la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite smart tv o pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone, per tutti gli abbonati DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI PERU’ BRASILE

Le probabili formazioni di Perù Brasile, che si giocherà questa sera alle ore 21.00 italiane, Perù schierato con questo undici titolare con un 4-2-3-1: Gallese; Advincula, Zambrano, Abram, Trauco; Tapia, Yotun; Farfan, Cueva, Polo; Guerrero. Brasile pronto a rispondere con un 4-2-3-1 e questa formazione: Alisson; Filipe Luis, Thiago Silva, Marquinhos, Dani Alves; Casemiro, Coutinho, Arthur; Neres, Firmino, Richarlison.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Brasile nettamente favorito per la vittoria contro il Perù. Quota per il segno 1 fissata a 8.50 da Bet365, quota per il segno X offerta a 4.60 da William Hill, mentre la quota per il segno 2 viene proposta a 1.35 da Snai. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vengono fissate a 1.80 per quanto riguarda l’over 2.5 e a 2.00 per quanto riguarda l’under 2.5 da Bwin.



