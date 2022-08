Diretta Perugia Bari/ Streaming video tv: due squadre a caccia del salto (Serie B)

DIRETTA PERUGIA BARI: PER LA PRIMA VITTORIA!

Perugia Bari, che sarà diretta dal signor Simone Sozza, si gioca alle ore 20:45 di domenica 28 agosto: valida per la terza giornata di Serie B 2022-2023, mette a confronto due squadre che hanno iniziato il loro campionato con la stessa ambizione, ovvero quella di conquistare un posto nei playoff, ma devono ancora vincere la loro prima partita. Il Perugia ha aperto male con una sconfitta a Palermo, poi ha pareggiato in casa contro il Parma: zero gol segnati e per Fabrizio Castori la conferma di come in attacco ci sia ancora qualcosa (molto) da sistemare.

Sono invece 3 i gol del neopromosso Bari, che però ne ha subiti altrettanti: contro le stesse avversarie del Grifone sono arrivati due pareggi, al Tardini e in casa contro il Palermo (in rimonta). Dunque abbiamo la volontà di riscattarsi da entrambe le parti, e questo sarà certamente uno dei temi principali della partita al Renato Curi; aspettando che la diretta di Perugia Bari prenda il via, proviamo a fare qualche rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, prendendoci un momento per leggere insieme le probabili formazioni di questo interessante match.

DIRETTA PERUGIA BARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come sempre la Serie B ci propone un doppio appuntamento: la diretta tv di Perugia Bari sarà infatti disponibile sui canali della televisione satellitare, gli abbonati al servizio potranno dunque sfruttare il loro decoder o in alternativa avvalersi dell’applicazione Sky Go (senza costi aggiuntivi) per seguire la partita in mobilità. Il match della terza giornata però viene fornito anche da DAZN, come tutti gli altri: nel caso di Perugia Bari si tratterà di una visione in diretta streaming video, sempre per i clienti della piattaforma che sarà scaricabile su PC, tablet e smartphone, oppure su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA BARI

Castori potrebbe cambiare qualcosa per la diretta Perugia Bari: scalpitano in particolare Matos e il nuovo arrivato Strizzolo, possibile che uno dei due sia titolare in attacco al posto di Olivieri con la conferma di Melchiorri. A centrocampo si va verso i due laterali soliti, dunque Casasola a destra e Dell’Orco a sinistra; in mezzo possibilità per Santoro, che però deve vincere la concorrenza di Luperini e Kouan (Vulic sarà impiegato in cabina di regia). Poi la classica difesa a tre a protezione di Gori: giocheranno Sgarbi, Curado e Angella che sono tutti in vantaggio su Vulikic.

Nel Bari di Michele Mignani Caprile sarà il portiere, protetto dai due centrali Vicari e Di Cesare (da valutare Terranova); sugli esterni bassi giostreranno Pucino e Giacomo Ricci. Nella zona mediana dovrebbero essere confermati sia Maita che Maiello; possibile titolare Mallamo, che ha avuto un ottimo impatto contro il Palermo e si è guadagnato qualche minuto extra agli occhi del suo allenatore (nel caso fuori Folorunsho). Sulla trequarti possono giocare sia Bellomo che Rubén Botta, mentre con Galano si passerebbe al 4-3-3; Cheddira e Antenucci restano favoriti su Ceter per formare la coppia offensiva.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo anche a leggere quello che è il pronostico sulla diretta Perugia Bari, come stabilito dalle quote dell'agenzia Snai. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa porta in dote un guadagno che corrisponde a 2,40 volte quanto messo sul piatto; per l'eventualità del pareggio, regolata dal segno X, abbiamo un valore che ammonta a 3,20 volte l'importo che avrete scelto di investire mentre il segno 2, sul quale dovrete puntare per l'affermazione degli ospiti, con questo bookmaker ha un valore equivalente a 3,00 volte la vostra giocata.











