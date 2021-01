Diretta Perugia FeralpiSalò/ Streaming video tv: punti pesanti in palio (Serie C)

DIRETTA PERUGIA FERALPISALÒ: SFIDA AD ALTA TENSIONE…

Perugia FeralpiSalò, diretta dall’arbitro Davide Moriconi della sezione Aia di Roma 2 presso lo stadio Renato Curi del capoluogo umbro, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 17 gennaio 2021, per la diciannovesima giornata del girone B della Serie C, ultimo turno del girone d’andata. Verso la diretta di Perugia FeralpiSalò, possiamo naturalmente osservare che si tratta di uno scontro in piena zona playoff, anche se i padroni di casa umbri ci arrivano meglio rispetto agli ospiti lombardi. Il Perugia infatti ha 33 punti ed è tra coloro che possono puntare anche al primo posto e dunque alla promozione diretta, a maggior ragione dopo la bella vittoria di settimana scorsa sul campo del Matelica, che ha fatto cominciare bene il 2021 del Perugia. La FeralpiSalò invece ha 26 punti e sette giorni fa ha perso in casa contro la Sambenedettese, dunque i bresciani cercano i primi punti del nuovo anno solare: sarà un obiettivo fattibile a Perugia?

DIRETTA PERUGIA FERALPISALÒ STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia FeralpiSalò non è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, grande novità della stagione come ormai noto da qualche settimana. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA FERALPISALÒ

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni di Perugia FeralpiSalò prendendo a riferimento le scelte di settimana scorsa. Per il Perugia avevamo avuto un modulo 4-3-3 con Fulignati in porta; difesa a quattro composta da Elia, Angella, Sgarbi e Crialese; a centrocampo il terzetto composto da Moscati, Burrai e Vanbaleghem, infine nel tridente offensivo avevano operato Murano, Minesso e Melchiorri dal primo minuto. Anche la FeralpiSalò nella scorsa giornata di campionato era scesa in campo con il modulo 4-3-3: De Lucia tra i pali; Bergonzi, Vitturini, Giani e Rizzo a comporre la difesa a quattro; Gavioli, Carraro e Guidetti titolari invece a centrocampo ed infine il tridente offensivo che aveva visto scendere in campo Ceccarelli, Miracoli e Tulli.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico di Perugia FeralpiSalò secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa partono favoriti e il segno 1 è quotato a 1,95, mentre poi si sale a quota 3,25 in caso di pareggio (segno X) e fino a 3,85 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di vittoria degli ospiti.



