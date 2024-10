La diretta Perugia Lucchese, alle 17.30 di oggi, è un passaggio già importante nella stagione di un Perugia partito a rilento. I Grifoni sono una compagine che parte solitamente con buone ambizioni, manca però qualcosa in un avvio di campionato che ha regalato finora solo una vittoria contro la Spal, con uno scialbo 0-0 in casa della Vis Pesaro nell’ultimo impegno disputato.

Ha avuto un impatto decisamente più brillante la Lucchese che ha pareggiato contro il Milan Futuro nell’ultimo match di campionato ma ha saputo issarsi fino al settimo posto in classifica nel girone B, perdendo finora solamente una partita in casa contro il Gubbio, con i rossoneri toscani che si stanno distinguendo tra le formazioni maggiormente solide del raggruppamento.

PERUGIA LUCCHESE DIRETTA STREAMING VIDEO: DOVE VEDERE LA PARTITA

Per seguire la diretta Perugia Lucchese sarà necessario un abbonamento a Sky o alla piattaforma streaming NOW TV, che trasmette in esclusiva le partite di Serie C. Come sempre, la nostra redazione fornirà una diretta testuale per aggiornarvi in tempo reale su tutte le emozioni e i momenti salienti del match.

DIRETTA PERUGIA LUCCHESE: LE PROBABILI FORMAZIONI

Uno sguardo a quelle che potranno essere le probabili formazioni della diretta Perugia Lucchese, con i due possibili undici titolari a scendere in campo. Il Perugia scenderà in campo con un modulo 4-4-2: in porta Furlan, linea difensiva composta da Casasola, Angella, Curado e Lisi. Sulle fasce giocheranno Santoro e Matos, con Kouan e Luperini al centro del campo. In attacco spazio alla coppia Di Carmine e Cudrig. La Lucchese risponderà con un 3-5-2: Palmisani tra i pali, difesa a tre con Quirini, Sabbione e Gasbarro. A centrocampo agiranno Gemignani, Catanese, Welbeck, Tumbarello e Antoni, mentre in attacco la coppia sarà formata da Fedato e Saporiti.

DIRETTA PERUGIA LUCCHESE: SU QUALI QUOTE SCOMMETTERE

Ecco le quote per chi desidera scommettere sulla diretta Perugia Lucchese. La vittoria del Perugia è quotata a 2.05, con gli umbri considerati dunque favoriti dalle agenzie di betting. Il pareggio viene offerto a 3.05, mentre il successo in trasferta della Lucchese ha una quota di 3.45.