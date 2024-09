DIRETTA VIS PESARO PERUGIA, C’È ATTESA

A tre punti di distacco l’una dall’altra, la diretta Vis Pesaro Perugia promette una sfida aperta e accesa sin dai primi minuti. La gara vale la settima giornata di campionato Serie C e verrà giocata lunedì 30 settembre 2024 alle ore 20:45.

La Vis ha interrotto bruscamente la striscia di tre vittorie consecutive con Arezzo, Legnago Salus e Pontedera. Infatti nelle ultime due gare sono arrivate altrettante sconfitte: prima il 2-0 contro la Ternana e successivamente il 3-2 a Campobasso.

Anche il Perugia arriva con risultati negativi nel recente passato come la sconfitta in casa col Rimini e i due pareggi di fila contro Gubbio e Pescara, situazione che consegna alla squadra umbra sei punti in classifica generale.

DIRETTA STREAMING VIDEO VIS PESARO PERUGIA, COME SEGUIRE LA PARTITA

Se siete interessati a dove vedere la diretta Vis Pesaro Perugia, sappiate che ci sono due opzioni ovvero Sky e NOW.

Stesso discorso per la diretta streaming Vis Pesaro Perugia poiché entrambe le applicazioni forniscono la possibilità di vedere l’evento su smartphone, tablet e computer.

LE PROBABILI FORMAZIONI VIS PESARO PERUGIA

Questo invece è il paragrafo relativo alle probabili formazioni della diretta Vis Pesaro Perugia. I padroni di casa si disporranno secondo il 4-3-3. In porta Farroni, difesa a quattro composta da Sanogo, Piccinini, Ferrani e Eleuteri. Le due mezzali saranno Coppola e Astrologo con Valdifiori regista. Davanti Gucci, Gerardi e Pucciarelli.

La risposta del Perugia sarà con l’assetto tattico 4-4-2. Tra i pali Furlan, pacchetto arretrato formato da Casasola, Angella, Curado e Lisi a chiudere il reparto. Santoro e Matos agiranno più larghi con Kouan e Luperini al centro. In attacco Di Carmine e Cudrig.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE VIS PESARO PERUGIA

Per concludere l’analisi idi questa gara, passiamo alle quote per le scommesse Vis Pesaro Perugia. L’1 fisso in favore dei biancorossi è dato in lavagna a 2.60, seguito dal segno X del pareggio a 3.20 e infine dal 2.80 del 2.

LOver 2.5, vale a dire almeno tre gol nel match, viene offerto a 2.10 mentre l’Under a 1.65. Infine, Gol e No Gol sono rispettivamente a 1.85 e 1.95.