Diretta Trento Perugia/ Streaming video tv: derby in semifinale di Champions

DIRETTA TRENTO PERUGIA: SEMIFINALE ANDATA DI CHAMPIONS LEAGUE

Trento Perugia, diretta dagli arbitri Mokry e Nastase, è la partita in programma oggi giovedi 18 marzo 2021 al Pala Trento: fischio d’inizio previsto per le ore 19.00. E’ di nuovo una delle grandi classiche del volley italiano: con la diretta tra Trento e Perugia però oggi vivremo quello che è il match di andata della semifinale di Champions league, e davvero non vediamo l’ora di vedere i nostri beniamini sfidarsi per il pass che vale la finale della massima competizione europea. Ben conoscendo il valore delle due squadre oggi in campo come il loro stato di forma, capiamo bene che risulta quasi impossibile stilare in pronostico della serie: anche perchè di fatto conosceremo il nome della finalista di Champions league solo tra qualche giorno, al termine del turno di ritorno. Pure è chiaro che sarà fondamentale, per la Itas come per la Sir cominciare al meglio e infliggere un pesante 3-0, difficile poi da ribaltare. Ci attenderà match infuocato.

DIRETTA TRENTO PERUGIA IN TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo agli appassionati che la diretta tra Trento e Perugia, in programma oggi alle ore 19.00 sarà visibile in diretta tv solo sul satellite, al canale Sky Sport Arena, canale 204 del telecomando. Il match di andata di semifinale della Champions league sarà disponibile anche in diretta streaming video tramite il servizio Sky Go, riservato ai soli abbonati.

DIRETTA TRENTO PERUGIA: IL CONTESTO

Pronti a dare il via a quella che è una grande classica del volley italiano, che pure si accenderà sul primo palcoscenico europeo, pure ci pare opportuno per la diretta tra Trento e Perugia di questa sera, andare a ricordare il cammino dei due club in questa edizione della manifestazione. Partendo dall’Itas, che sarà oggi padrona di casa, possiamo ricordare che la squadra di Lorenzetti aveva cominciato il suo percorso al primo turno, dove si era imposta in maniera netta: iscritta poi al girone E Trento ottenne il primo posto, vincendo sei incontri su sei disputati. Passata ai quarto di finale i gialloblu avevano poi superato in maniera agevole i tedeschi del Charlottenburg, regalando a loro appena un set. Percorso interessante anche per Perugia, che approdata direttamente alla fase a gironi, nel gruppo B chiuse da prima con un bottino di 5 successi e un solo KO (occorso contro Civitanova). Nel tabellone finale della Champions legale la Sir poi superò con fatica Modena: concesso agli emiliani il primo match per 3-0, al ritorno gli umbri si rifecero, vincendo il pass per la semifinale al golden set.

