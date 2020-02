Diretta Perugia Modena/ Streaming video Rai: la semifinale di Coppa Italia

Perugia Modena, in diretta dalla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna), è la seconda semifinale della Final Four della Coppa Italia 2020 di volley maschile. Grande pallavolo dunque in questo weekend bolognese: per Perugia Modena l’appuntamento è fissato alle ore 18.30, quando inizierà la seconda sfida stellare di una Coppa Italia di lusso, con le prime quattro della classifica del campionato a contendersi il titolo. La Sir Safety Conad Perugia e la Leo Shoes Modena infatti daranno vita oggi, sabato 22 febbraio, a una partita nella quale è davvero difficile indicare una favorita secca, dal momento che si tratta di due eccellenti formazioni ed entrambe arrivano in piena forma alla Final Four di Coppa Italia. Tutto ciò dovrebbe essere garanzia di una partita emozionante ed equilibrata: da spettatori neutrali è l’ideale, per i tifosi di Perugia e Modena invece sarà un match da vivere tutto di un fiato, nel quale pochi dettagli potrebbero fare la differenza tra vittoria e sconfitta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE PERUGIA MODENA

La diretta tv di Perugia Modena sarà garantita su Rai Sport + HD, il canale numero 57 in chiaro del telecomando, come sempre casa del grande volley italiano e dunque anche emittente di riferimento per la Final Four di Coppa Italia. In alternativa, sarà disponibile anche la diretta streaming video tramite sito oppure applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY

DIRETTA PERUGIA MODENA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Perugia Modena, come abbiamo visto la parola chiave potrebbe essere: equilibrio. La classifica della Superlega ad esempio ci dice che Perugia ha 51 punti mentre Modena 49, dunque si può evidentemente parlare di due squadre dello stesso livello, che in gara secca in campo neutro danno vita a un match che sulla carta è inevitabilmente destinato ad essere aperto ad ogni possibile esito. La Sir Safety punta naturalmente a difendere il titolo, avendo vinto la Coppa Italia nella scorsa stagione, mentre Modena è a secco dal 2016, anno in cui arrivò la doppietta scudetto-Coppa Italia: in Emilia hanno sete di successi, come è normale che sia per la piazza storicamente più vincente della nostra pallavolo e che domina pure l’albo d’oro della Coppa. Domenica scorsa Perugia ha vinto a Ravenna, mentre Modena ha fatto ancora meglio con uno squillante colpaccio a Trento, campo sul quale non vinceva da circa quattro anni. Premesse migliori non potevano esserci: che cosa succederà in campo?



