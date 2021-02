Diretta Perugia Modena/ Streaming video tv: big match di lusso al Curi! (Serie C)

DIRETTA PERUGIA MODENA: GRANDE INCERTEZZA AL CURI!

Perugia Modena verrà diretta dal signor Luca Zufferli, e si gioca alle ore 17:30 di sabato 27 febbraio: grande spettacolo al Renato Curi nella 27^ giornata del campionato di Serie C 2020-2021, perché si affrontano la terza e la seconda forza del girone C. Il Modena, reduce dalla convincente vittoria sulla Sambenedettese, è la prima inseguitrice del Padova cui deve recuperare 4 punti, e sta riuscendo a confermarsi in piena corsa per la promozione diretta; adesso però affronta una trasferta complicatissima, perché il Perugia è virtualmente secondo avendo due partite in meno dei canarini e due gare da recuperare rispetto a loro.

Qualche punto di troppo lasciato per strada dal Grifone, ma ultimamente le cose stanno andando bene: la risicata vittoria di Pesaro ha dato altro sprint agli umbri che adesso sono attesi a questa prova del nove che potrebbe anche essere determinante, sperando che la capolista rallenti la marcia. Aspettando che la diretta di Perugia Modena prenda il via, proviamo a valutare in che modo i due allenatori potrebbero schierare le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo insieme in maniera più dettagliata le probabili formazioni della partita.

DIRETTA PERUGIA MODENA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Modena sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, in questo caso su Sky Sport 253: l’appuntamento è riservato agli abbonati al pacchetto Calcio e rappresenta la grande novità della stagione per la Serie C. Resta ovviamente valida la consueta alternativa del portale Eleven Sports, che già da qualche anno fornisce l’intera gamma delle partite di terza divisione: la visione sarà in diretta streaming video e potrete abbonarvi al servizio oppure acquistare di volta in volta il singolo evento, che prevede un prezzo fisso salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA MODENA

Brutte notizie per Fabio Caserta in vista di Perugia Modena: Kouan, matchwinner al Tonino Benelli, è squalificato come Crialese. Nel 4-3-3 del tecnico del Grifone troveranno allora posto Burrai, che avrà la maglia di regista a centrocampo con Moscati e Di Noia ai lati (occhio però anche a Minesso e Vanbaleghem) e Alessandro Favalli che sarà il terzino sinistro. Ballottaggio Rosi-Cancellotti per la corsia destra, Negro e Angella proteggeranno il portiere Fulignati mentre nel tridente offensivo cercano posto Murano e Vano, uno dei due potrebbe sostituire Bianchimano e agire da prima punta con Elia e Falzerano ai lati. Michele Mignani perde invece Prezioso, che probabilmente sarebbe partito dalla panchina; restano così favoriti Castiglia, Muroni e Gerli per formare il trio di centrocampo che verrà assistito da Mattioli e Mignanelli dagli esterni. Tulissi potrebbe giocare davanti, o sulla trequarti con un 3-4-1-2; da valutare però anche Monachello, in gol domenica scorsa, oltre ovviamente a Luppi, Spagnoli e Scappini. Quest’ultimo parte favorito per la maglia; a protezione del portiere Gagno ci saranno invece Zaro, Pergreffi e Ingnegneri.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Perugia Modena possiamo leggere insieme quello che l’agenzia Snai ha previsto con le sue quote. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa porta in dote una vincita corrispondente a 2,10 volte la somma giocata, mentre il pareggio che è regolato dal segno X vi farebbe guadagnare 3,20 volte la puntata. L’eventualità del successo ospite, ovviamente il segno 2, vale invece 3,40 volte quello che avrete messo sul piatto con questo bookmaker.



