Diretta Perugia Monza/ Streaming video Rai: gara 1 delle semifinali play off

DIRETTA PERUGIA MONZA: GARA 1 SEMIFINALI

Perugia Monza, diretta dagli arbitri Frapiccini e Curto, è la partita di volley maschile in programma oggi, sabato 27 marzo 2021 al Pala Barton: fischio d’inizio previsto per le ore 20.15. Si accendono oggi le semifinali per i playoff della serie A1, e prima sfida che ci attende per questa corsa alla finale scudetto è quella tra Perugia e Monza, diretta che ci promette grandissima scintille, già da questa gara 1. Ricordato che in questa fase della competizione per la Superlega si gioca al meglio delle 5 partite, va infatti detto che ci attendiamo una serie non scontata e ricca di colpi di scena: se è vero che la Sir è netta favorita nella finale scudetto pure siamo ben consapevoli che la formazione di Eccheli ha tutte le carte giuste per mettere alle corde gli umbri di Heynen: i brianzoli hanno risorse inaspettate e voglia di segnare la storia della Vero Volley, che mai fino ad oggi era arrivata tra le prime 4 squadre d’Italia.

DIRETTA PERUGIA MONZA IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Monza, partita che apre questa serie delle semifinali playoff della Superlega di volley maschile, sarà naturalmente disponibile per tutti su Rai Sport, per la precisione stavolta sul canale numero 58 del telecomando. Questo significa che sarà gratuita e accessibile a tutti anche la diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAIPLAY

DIRETTA PERUGIA MONZA: IL CONTESTO

Pur impazienti di dare la parola al campo per la diretta tra Perugia e Monza, gara 1 delle semifinali per i play off della Serie A1, ci pare doveroso andare a ricordare come le due squadre sono arrivate fino a qui, a competere su 5 gare per il pass che vale la finale scudetto della Superlega. Partendo dagli umbri, va detto che per la Sir non è stato sempre facile il cammino fin qui: la squadra di Heynen, pur concluso il campionato regolare da 1^, ai quarti play off ha fatto ben fatica contro una Milano davvero combattiva. Nella serie la Sir ha ceduto in gara 1 al tie break ma è poi riuscita con gran fatica a strappare il pass che vale la prova di oggi. Cammino impegnativo poi anche per Monza, che terminato il campionato come quarta forza della Serie A1, pure ha fatto sudato parecchio durante i quarti di finale contro Vibo Valentia. La squadra calabrese ha spesso sfiorato il sogno della qualificazione alle semifinale, ma poi ha ceduto in gara 3 per 3-1 contro la Vero Volley, che per la prima volta, come abbiamo detto prima, entra nella top four della lotta allo scudetto. Ci aspettiamo oggi match infuocato: chissà che dirà il campo.

