DIRETTA/ Perugia Palermo video streaming tv: rosanero avanti nei precedenti

DIRETTA PERUGIA PALERMO: TESTA A TESTA

Nella diretta di Perugia Palermo, le due squadre si affrontano allo stadio Renato Curi per la 10° volta nella propria storia. Il confronto al momento sorride alla formazione dell’attuale tecnico Eugenio Corini, ma mister Fabrizio Castori vorrà di certo invertire il trend negativo di questa speciale classifica. Le vittorie rosanero sono ben 5, tre delle quali nelle ultime tre giocate. Pareggi solamente uno, mentre i successi degli umbri sono tre. La prima sfida è datata 1994 ed il Perugia si impose sul Palermo per 1-0; al ritorno i rosanero risposero concludendo il match con la vittoria per 1-0.

Terzo match che presentò l’unico, al momento, pareggio tra le due squadre. 0-0 nel 1995 che poi lasciò spazio al 0-1 della formazione in maglia rosa allo stadio La Favorita. La prima volta, dopo il cambio di nome dello stadio in Renzo Barbera, in omaggio all’ex presidente del Palermo, avvenne nel 2017 con la vittoria dei siciliani per 1-0 con la rete di Nestorovski dagli undici metri. Al ritorno fu il Perugia a vincere sempre 1-0. Da quel momento egemonia Palermo con tre vittorie consecutive per 4-1; 1-2 e 2-0. L’ultima delle quali nella gara di andata della stagione corrente con la reti di Matteo Brunori e Salvatore Elia, quest’ultimo ex del match ed assente, a causa di un brutto infortunio al ginocchio, del match. (Agg Marco Genduso)

PERUGIA PALERMO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Perugia Palermo sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Perugia Palermo in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

UMBRI FAVORITI!

Perugia Palermo, in diretta sabato 14 gennaio 2023 alle ore 14.00 presso lo Stadio Renato Curi di Perugia, sarà una sfida valida per la 20^ giornata del campionato di Serie B. Scontro diretto nella zona bassa della classifica tra due squadre reduci da un momento positivo, l’obiettivo è la continutà.

Il Perugia è penultimo a 19 punti con il Cittadella, frutto di cinque vittorie, quattro pareggi e dieci sconfitte. Due vittorie di fila per i biancorossi: 2-1 contro il Venezia e 0-2 contro il Benevento. Il Palermo, invece, è tredicesimo a quota 24 punti, raccolti grazie a sei vittorie, sei pareggi e sette sconfitte. I rosanero nell’ultimo turno hanno pareggiato 1-1 contro il Brescia.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA PALERMO

Qualche nodo da sciogliere per Castori e Corini, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Perugia Palermo. Partiamo dagli Umbri, in campo con il 3-4-1-2: Gori, Sgarbi, Rosi, Dell’Orco, Casasola, Bartolomei, Santoro, Lisi, Luperini, Di Serio, Olivieri. Passiamo adesso ai rosanero, schierati con il 3-5-2: Pigliacelli, Mateju, Bettella, Marconi, Di Mariano, Segre, Damiani, Broh, Sala, Brunori, Vido.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Perugia Palermo vedono favorita la compagine umbra. Partiamo dall’1-X-2 grazie ai numeri di Eurobet: la vittoria del Perugia è a 2,30, il pareggio è quotato 3,15, mentre il successo del Palermo è a 3,20. Si profila una gara con poche reti: Under 2,5 a 1,60 e Over 2,5 a 2,20. Infine Gol e No Gol, rispettivamente a 1,88 e 1,82.

