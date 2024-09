DIRETTA PERUGIA PIACENZA: SI RIPARTE DALLA SUPERCOPPA!

Con la diretta Perugia Piacenza entriamo finalmente nella stagione del volley italiano: alle ore 15:30 di sabato 21 settembre il PalaWanny di Firenze ospita la prima semifinale di Supercoppa 2024, la seconda sarà Trento Monza. Naturalmente siamo solo alle prime battute e non sappiamo bene cosa aspettarci, certamente però possiamo dire che la Sir Safety Perugia inizierà con tanti riflettori puntati su di lei, perché nella passata stagione ha vinto sostanzialmente tutto. Finalmente lo scudetto, in precedenza proprio la Supercoppa (che è una sorta di feudo Block Devils) e la Coppa Italia, lasciando dunque le briciole agli avversari.

Sarà intrigante scoprire cosa succederà nella diretta Perugia Piacenza, trofeo che Andrea Anastasi aveva vinto sulla panchina degli umbri e che oggi si trova a disputare con la You Energy, Piacenza non parte con i favori del pronostico ma in gara secca, e con i motori da scaldare, le sorprese sono sempre possibili. L’appuntamento è tra poche ore, aspettando che la diretta di Perugia Piacenza prenda il via possiamo provare a fare qualche recap di come sono andate le cose lo scorso anno e ipotizzare un potenziale esito per la sfida di oggi pomeriggio a Firenze.

PERUGIA PIACENZA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo che la diretta Perugia Piacenza sarà disponibile sulla televisione di stato e dunque rappresenterà un appuntamento in chiaro per tutti gli appassionati: il canale è Rai Sport HD che trovate al numero 58 del vostro telecomando, con la possibilità di seguire la semifinale di Supercoppa 2024 anche in diretta streaming video grazie al sito di Rai Play, che non comporta costi aggiuntivi al pari della relativa applicazione. Inoltre, sempre in mobilità, il match dovrebbe essere garantito anche dal portale Volleyballworld.net, per il quale avrete bisogno di un abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY PERUGIA PIACENZA

DIRETTA PERUGIA PIACENZA: SIR SAFETY FAVORITA

Ci avviciniamo dunque alla diretta Perugia Piacenza ribadendo il ruolo di grande favorita da parte della Sir Safety: una squadra che finalmente ha spezzato la maledizione dello scudetto ma ha comunque continuato a vincere i trofei “paralleli”, l’anno scorso in campo nazionale ha messo in bacheca tutto quello che si poteva prendere e ci ha aggiunto anche il Mondiale per Club – il secondo consecutivo – tanto per non farsi mancare nulla. Ora Perugia tornerà in Champions League e sarà chiamata ad un’altra sfida, quella di vincere per la prima volta questo trofeo; intanto la Supercoppa 2024 rappresenta un bell’antipasto dal quale partire.

In panchina c’è ancora Angelo Lorenzetti, in regia abbiamo Simone Giannelli, sono arrivati due innesti interessanti (dall’Allianz Milano) come Agustin Loser e Yuki Ishikawa, per il resto i punti pesanti saranno nuovamente demandati a Kamil Semeniuk, reduce dall’argento olimpico con la Polonia, e Wassim Ben Tara ma sarà chiaramente pesante la perdita di Wilfredo Leon, che dopo sei stagioni è andato a giocare proprio nel campionato polacco. Resta comunque il fatto che nella diretta Perugia Piacenza ci aspettiamo una vittoria della Sir Safety, vedremo se il campo la confermerà.