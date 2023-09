DIRETTA/ Perugia Pontedera (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie C, 19 settembre 2023)

DIRETTA PERUGIA PONTEDERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Vediamo cosa ci possono dire i precedenti per la diretta di Perugia Pontedera, partita intrigante nel girone B di Serie C. A dire il vero sono appena due gli incroci tra queste squadre: sono anche datati, più o meno, perché parliamo di dieci anni fa nel girone B della allora Prima Divisione Lega Pro. Quel Perugia, allenato da Andrea Camplone, avrebbe poi raccolto la promozione in cadetteria; al Renato Curi, nel match di ritorno, si era imposto con un gol che Fabio Mazzeo aveva realizzato al 17’ minuto. Anche all’andata però aveva vinto il Grifone, e sempre con lo stesso risultato.

All’Ettore Mannucci la rete era stata siglata da Umberto Eusepi. Ad appesantire il quadro per il Pontedera possiamo anche citare il fatto che il suo allenatore Max Canzi non ha mai battuto il collega Francesco Baldini, che siede sulla panchina del Perugia: una vittoria e un pareggio per quest’ultimo, eravamo nella stagione 2018-2019 nel campionato Primavera, con la Juventus di Baldini contro il Cagliari di Canzi. Vedremo dunque come andrà oggi nella diretta dell’intrigante Perugia Pontedera… (agg. di Claudio Franceschini)

PERUGIA PONTEDERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Pontedera sarà garantita dalla televisione satellitare, come del resto tutte le gare valide per il girone B di Serie C in questa giornata: nello specifico l’appuntamento è sul canale 258 del pacchetto Calcio, che richiede un abbonamento specifico. In assenza di un televisore, il metodo consueto per seguire la partita in diretta streaming video riguarda Eleven Sports, che ora fa parte anche della piattaforma DAZN: il match sarà acquistabile anche in pay per view, e dovrete ovviamente utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PERUGIA PONTEDERA: MATCH INTERESSANTE!

Perugia Pontedera sarà diretta dal signor Dario Di Francesco, e si gioca alle ore 20:45 di martedì 19 settembre: l’appuntamento è al Renaro Curi per la quarta giornata nel girone B di Serie C 2023-2024. Si tratta di una partita che sulla carta riguarda due squadre impegnate nella lotta per la promozione o l’alta classifica; in questo momento meglio il Perugia, che arriva dall’importante vittoria di Ferrara ed è ancora imbattuto, anche se su tre partite ne ha vinta soltanto una e dunque deve ancora aumentare i giri del motore.

Il Pontedera comunque ha una vittoria e tre sconfitte: battuto in casa dal Cesena nel fine settimana, ha bisogno assolutamente di rialzare la testa perché è stato costruito per fare i playoff, ma non ha approcciato bene la sua stagione. Aspettando adesso che la diretta di Perugia Pontedera prenda il via, proviamo a fare un rapido focus circa i temi salienti di questa interessante partita iniziando come sempre dalle potenziali scelte che saranno operate dai due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA PONTEDERA

Per la diretta Perugia Pontedera Francesco Baldini conferma il 4-3-3, ma deve scegliere alcuni interpreti: rispetto al blitz contro la Spal potrebbe infatti tornare titolare Federico Ricci nel tridente, prenderebbe il posto di Ryder Matos o Lisi con Federico Vazquez che va per la conferma da prima punta. Con il 3-5-2 invece spazio a Matos-Vazquez e Lisi a fare l’esterno di centrocampo; Iannoni, Bartolomei e Kouan operano in mezzo con Mezzoni e Cancellieri che sarebbero i due terzini, poi la coppia difensiva Angella-Vulikic a protezione del portiere Adamonis.

Max Canzi pensa sempre al 3-4-2-1, magari cambiando qualcosa: Pretato può giocare in difesa per uno tra Martinelli e Calvani, confermati il portiere Lewis e l’altro centrale Espeche con Perretta e Angori sulle corsie, in mezzo invece ci sarà Giacomo Benedetti mentre Catanese si gioca il posto con Ignacchiti e Provenzano. Per quanto riguarda il reparto avanzato, Isaias Delpupop e Ianesi devono vincere la concorrenza di Salvadori e Michele Ambrosini; Paudice potrebbe rilevare Nicastro, che però a quel punto potrebbe fare un passo indietro in campo.











