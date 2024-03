DIRETTA/ Perugia Recanatese video streaming tv: cosa successe all’andata? (Serie C, 2 marzo 2024)

DIRETTA PERUGIA RECANATESE: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che vede affrontarsi allo stadio Renato Curi Perugia Recanatese, sta per iniziare e in attesa del fischio da parte del direttore di gara vi mostriamo le partite giocate in passato. Nella storia delle due formazioni troviamo solamente un precedente, valevole per la gara di andata di questo campionato. La sfida è andata in onda il 26 ottobre 2023 con un pareggio a reti bianche tra le due formazioni.

Gara contornata da quattro cartellini gialli estratti rispettivamente a Kouan e Cancellieri per il Perugia mentre Veltri e Carpani per la Recanatese. Dopo il pareggio della decima giornata del campionato di serie C girone B, le due squadre sono alla ricerca di una vittoria non soltanto per i punti in palio ma anche per questa speciale classifica all’interno del match. (Marco Genduso)

PERUGIA RECANATESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Perugia Recanatese sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Perugia Recanatese e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Perugia Recanatese, in diretta sabato 2 marzo 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Renato Curi di Perugia, sarà una sfida valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie C. Grifoni alla rincorsa del podio nella classifica del girone B, i biancorossi hanno battuto la Juventus U23 in casa nell’ultimo impegno disputato e hanno così consolidato il quarto posto nonostante alcuni recenti alti e bassi, mantenendosi a 3 lunghezze di distanza dalla Carrarese terza.

La Recanatese resta quartultima in zona play out ma dopo una pesante serie di 6 sconfitte consecutive i leopardiani sono tornati alla vittoria nell’ultimo impegno di campionato, battendo di misura la Vis Pesaro in casa nel derby marchigiano e riprendendo fiato in classifica, ottenendo così il primo successo della gestione del nuovo allenatore Giacomo Filippi, che ha sostituito in panchina Giovanni Pagliari.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA RECANATESE

Le probabili formazioni della diretta Perugia Recanatese, match che andrà in scena allo stadio Renato Curi di Perugia. Per il Perugia, Alessandro Formisano schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Adamonis; Mezzoni, Lewis, Dell’Orco; Paz, Iannoni, Torrasi, Kouan, Lisi; Seghetti, Sylla. Risponderà la Recanatese allenata da Giacomo Filippi con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Meli; Veltri, Ricci, Peretti; Longobardi, Morrone, Raparo, Carpani, Shiba; Melchiorri, Sbaffo.

PERUGIA RECANATESE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Perugia Recanatese ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Perugia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.38, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.25, mentre l’eventuale successo della Recanatese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.75.











